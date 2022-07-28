Ekonomik güven endeksi 1 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 93,6 iken, Temmuz ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 93,4 değerini aldı. Böylece endeks, Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, bir önceki aya göre Temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2,0 oranında azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %7,4 oranında artarak 68,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,4 oranında artarak 85,0 değerini aldı.

