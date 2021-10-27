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Ekonomik güven endeksi azaldı

27.10.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik güven endeksi, ekim ayında yüzde 1 oranında azalarak 101,4 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, Ekonomik Güven Endeksi Eylül ayında 102,4 iken, Ekim ayında yüzde 1 oranında azalarak 101,4 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

HİZMET SEKTÖRÜ YÜKSELDİ

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Ekim ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 76,8 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 111,3 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 120,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 121,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 92,7 değerini aldı. (İHA)

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