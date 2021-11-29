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Ekonomik güven endeksi azaldı

29.11.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken, kasım ayında yüzde 2 oranında azalarak 99,3 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi verini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ekim ayında 101,4 iken, Kasım ayında yüzde 2,0 oranında azalarak 99,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Kasım ayında yüzde 7,3 oranında azalarak 71,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 93,6 değerini aldı. (İHA)

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