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Ekonomik güven endeksi mayısta geriledi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.05.2024 10:18
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven Mayıs'ta 98,2 oldu.

Ekonomik güven endeksi mayısta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 azalışla 98,2 oldu.

Bir önceki aya göre Mayıs ayında Tüketici Güven Endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 80,51 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında azalarak 88,3 değerini aldı.


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Ekonomik Güven Endeksi tüik
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