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Ekonomik güven endeksi Ocak'ta arttı

30.01.2024 10:12 | Son Güncelleme:
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Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 3,1 artarak 99,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi Ocak'ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, aralık ayında 96,4 olan endeks, ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Güven Endeksi
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