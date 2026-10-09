FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ekonomik Sistemler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Haber bültenlerinden günlük harcamalarımıza kadar ekonominin sürekli içindeyiz. Peki dünyanın farklı yerlerinde paranın ve üretimin nasıl yönetildiği hakkında ne kadar fikir sahibiyiz? Sadece isimlerini duyduğumuz sistemlerin aslında nasıl işlediğini görmek ve farklı modelleri ne ölçüde tanıdığını bilmek için seni test edeceğiz!

Ekonomik Sistemler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Ekonomik sistemler bilgini ölçelim.

1/8

Ekonomik kararların geçmişten gelen alışkanlıklara göre şekillendiği ve ticaretin genellikle takas usulüyle yapıldığı en eski ekonomik sistem hangisidir?

Ekonomik kararların geçmişten gelen alışkanlıklara göre şekillendiği ve ticaretin genellikle takas usulüyle yapıldığı en eski ekonomik sistem hangisidir?
Serbest Piyasa Ekonomisi
Katılımcı Ekonomi
Geleneksel Ekonomi
Merkantilizm
2/8

Üretim araçlarının devlete ait olduğu, hangi ürünün ne kadar üretileceğine ve fiyatlandırmaya doğrudan merkezi bir otoritenin karar verdiği sistemin adı nedir?

Üretim araçlarının devlete ait olduğu, hangi ürünün ne kadar üretileceğine ve fiyatlandırmaya doğrudan merkezi bir otoritenin karar verdiği sistemin adı nedir?
Karma Ekonomi
Feodalizm
Planlı (Komuta) Ekonomi
Döngüsel Ekonomi
3/8

Devletin ekonomiye müdahalesinin minimum düzeyde tutulduğu ve fiyatların tamamen arz-talep dengesine göre belirlendiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Devletin ekonomiye müdahalesinin minimum düzeyde tutulduğu ve fiyatların tamamen arz-talep dengesine göre belirlendiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyalizm
Geleneksel Ekonomi
İslam Ekonomisi
Serbest Piyasa Ekonomisi
4/8

Almanya'da işçi temsilcileri şirket yönetim kurullarında yer alır ve devlet, işletmeler ile sendikalar arasında işbirliği sağlanır. Bu model neyi yansıtır?

Almanya'da işçi temsilcileri şirket yönetim kurullarında yer alır ve devlet, işletmeler ile sendikalar arasında işbirliği sağlanır. Bu model neyi yansıtır?
Sosyal demokrasiyi
Korporatizmi
İslami ekonomiyi
Devlet kapitalizmini
5/8

Singapur ve Çin, kısmen hangi ekonomik modele en yakındır?

Singapur ve Çin, kısmen hangi ekonomik modele en yakındır?
Karma ekonomi
Nordic model
Devlet kapitalizmi
İslami ekonomi
6/8

Son yıllarda çok sık duyduğumuz "Döngüsel Ekonomi" modelinin savunduğu temel düşünce nedir?

Son yıllarda çok sık duyduğumuz "Döngüsel Ekonomi" modelinin savunduğu temel düşünce nedir?
Sadece altın ve gümüş gibi değerli madenleri biriktirmek
Üretim araçlarını tamamen devlet mülkiyetine geçirmek
Tüketimi artırarak ekonomik büyümeyi sürekli hızlandırmak
Atıkları sıfırlamak ve mevcut kaynakları sürekli onararak sistemde tutmak
7/8

16. ve 18. yüzyıllar arasında Avrupa'da popüler olan Merkantilizm sistemine göre bir ülkenin asıl gücü neyle ölçülür?

16. ve 18. yüzyıllar arasında Avrupa'da popüler olan Merkantilizm sistemine göre bir ülkenin asıl gücü neyle ölçülür?
Ülkenin kasasındaki altın ve gümüş gibi değerli madenlerin miktarıyla
Serbest ticaretteki uluslararası pazar payıyla
Nüfusun eğitim seviyesi ve teknolojik gelişmişliğiyle
Sahip olduğu tarım arazilerinin büyüklüğüyle
8/8

İslam ekonomisi serbest ticareti desteklerken bazı net kısıtlamalar getirir. Bu modelde sistemin dışında tutulan temel unsur hangisidir?

İslam ekonomisi serbest ticareti desteklerken bazı net kısıtlamalar getirir. Bu modelde sistemin dışında tutulan temel unsur hangisidir?
Zekat kurumu
Faiz (riba) uygulaması
Kâr elde etmek amacıyla ticaret yapmak
Özel mülkiyet edinmek
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.