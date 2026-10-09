Ekonomik Sistemler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

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Ekonomik kararların geçmişten gelen alışkanlıklara göre şekillendiği ve ticaretin genellikle takas usulüyle yapıldığı en eski ekonomik sistem hangisidir?
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Üretim araçlarının devlete ait olduğu, hangi ürünün ne kadar üretileceğine ve fiyatlandırmaya doğrudan merkezi bir otoritenin karar verdiği sistemin adı nedir?
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Devletin ekonomiye müdahalesinin minimum düzeyde tutulduğu ve fiyatların tamamen arz-talep dengesine göre belirlendiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?
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Almanya'da işçi temsilcileri şirket yönetim kurullarında yer alır ve devlet, işletmeler ile sendikalar arasında işbirliği sağlanır. Bu model neyi yansıtır?
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Singapur ve Çin, kısmen hangi ekonomik modele en yakındır?
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Son yıllarda çok sık duyduğumuz "Döngüsel Ekonomi" modelinin savunduğu temel düşünce nedir?
Sadece altın ve gümüş gibi değerli madenleri biriktirmek
Üretim araçlarını tamamen devlet mülkiyetine geçirmek
Tüketimi artırarak ekonomik büyümeyi sürekli hızlandırmak
Atıkları sıfırlamak ve mevcut kaynakları sürekli onararak sistemde tutmak
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16. ve 18. yüzyıllar arasında Avrupa'da popüler olan Merkantilizm sistemine göre bir ülkenin asıl gücü neyle ölçülür?
Ülkenin kasasındaki altın ve gümüş gibi değerli madenlerin miktarıyla
Serbest ticaretteki uluslararası pazar payıyla
Nüfusun eğitim seviyesi ve teknolojik gelişmişliğiyle
Sahip olduğu tarım arazilerinin büyüklüğüyle
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İslam ekonomisi serbest ticareti desteklerken bazı net kısıtlamalar getirir. Bu modelde sistemin dışında tutulan temel unsur hangisidir?
Kâr elde etmek amacıyla ticaret yapmak
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