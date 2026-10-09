Ekonomik Sistemler Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Ekonomik sistemler bilgini ölçelim.

1/8 Ekonomik kararların geçmişten gelen alışkanlıklara göre şekillendiği ve ticaretin genellikle takas usulüyle yapıldığı en eski ekonomik sistem hangisidir? Serbest Piyasa Ekonomisi Katılımcı Ekonomi Geleneksel Ekonomi Merkantilizm

2/8 Üretim araçlarının devlete ait olduğu, hangi ürünün ne kadar üretileceğine ve fiyatlandırmaya doğrudan merkezi bir otoritenin karar verdiği sistemin adı nedir? Karma Ekonomi Feodalizm Planlı (Komuta) Ekonomi Döngüsel Ekonomi

3/8 Devletin ekonomiye müdahalesinin minimum düzeyde tutulduğu ve fiyatların tamamen arz-talep dengesine göre belirlendiği sistem aşağıdakilerden hangisidir? Sosyalizm Geleneksel Ekonomi İslam Ekonomisi Serbest Piyasa Ekonomisi

4/8 Almanya'da işçi temsilcileri şirket yönetim kurullarında yer alır ve devlet, işletmeler ile sendikalar arasında işbirliği sağlanır. Bu model neyi yansıtır? Sosyal demokrasiyi Korporatizmi İslami ekonomiyi Devlet kapitalizmini

5/8 Singapur ve Çin, kısmen hangi ekonomik modele en yakındır? Karma ekonomi Nordic model Devlet kapitalizmi İslami ekonomi

6/8 Son yıllarda çok sık duyduğumuz "Döngüsel Ekonomi" modelinin savunduğu temel düşünce nedir? Sadece altın ve gümüş gibi değerli madenleri biriktirmek Üretim araçlarını tamamen devlet mülkiyetine geçirmek Tüketimi artırarak ekonomik büyümeyi sürekli hızlandırmak Atıkları sıfırlamak ve mevcut kaynakları sürekli onararak sistemde tutmak

7/8 16. ve 18. yüzyıllar arasında Avrupa'da popüler olan Merkantilizm sistemine göre bir ülkenin asıl gücü neyle ölçülür? Ülkenin kasasındaki altın ve gümüş gibi değerli madenlerin miktarıyla Serbest ticaretteki uluslararası pazar payıyla Nüfusun eğitim seviyesi ve teknolojik gelişmişliğiyle Sahip olduğu tarım arazilerinin büyüklüğüyle