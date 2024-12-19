Ekonomist Özgür Demirtaş asgari ücret tahmini açıkladı! Verdiği rakam Türk-İş'in beklentisinin altında

Türkiye'de milyonlarca kişinin tek gündemi asgari ücret oldu. Komisyon bugün üçüncü toplantısını da gerçekleştirdi fakat masada yine rakam konuşulmadı.
Bu konu vatandaşların tepkisini çekerken, gözler gelecek haftaya çevrildi. Herkes önümüzdeki haftaya odaklanmışken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret beklentilerine yönelik bir açıklama geldi.
Atalay yaptığı açıklamada, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz. Talebimiz 29 bin 583 TL" ifadelerini kullandı ve asgari ücret beklentilerini kamuoyu ile paylaştı.
Atalay'ın bu açıklaması ülkenin bir numaralı gündem maddesi olurken, artık asgari ücret serüveninde son düzlüğe girildi. Herkes haftaya asgari ücrette yapılacak zammı beklerken, Ekonomist Özgür Demirtaş'tan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, asgari ücret tahminini 23 bin TL olarak açıkladı.
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