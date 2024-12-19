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Ekonomist Özgür Demirtaş asgari ücret tahmini açıkladı! Verdiği rakam Türk-İş'in beklentisinin altında

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
19.12.2024 19:28
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Asgari ücrette gözler gelecek haftaya çevrildi. Bugün yapılan üçüncü toplantıda da masaya rakam gelmezken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, asgari ücret için taleplerinin 29 bin 583 TL olduğunu açıkladı. Atalay'ın bu talebinin ardından Ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, asgari ücret tahminini 23 bin lira olarak açıkladı.

Ekonomist Özgür Demirtaş asgari ücret tahmini açıkladı! Verdiği rakam Türk-İş'in beklentisinin altında

Türkiye'de milyonlarca kişinin tek gündemi asgari ücret oldu. Komisyon bugün üçüncü toplantısını da gerçekleştirdi fakat masada yine rakam konuşulmadı.

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TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞTI

Bu konu vatandaşların tepkisini çekerken, gözler gelecek haftaya çevrildi. Herkes önümüzdeki haftaya odaklanmışken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret beklentilerine yönelik bir açıklama geldi.

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ATALAY: TALEBİMİZ 29 BİN 583 TL

Atalay yaptığı açıklamada, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz. Talebimiz 29 bin 583 TL" ifadelerini kullandı ve asgari ücret beklentilerini kamuoyu ile paylaştı.

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DEMİRTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Atalay'ın bu açıklaması ülkenin bir numaralı gündem maddesi olurken, artık asgari ücret serüveninde son düzlüğe girildi. Herkes haftaya asgari ücrette yapılacak zammı beklerken, Ekonomist Özgür Demirtaş'tan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirtaş, asgari ücret tahminini 23 bin TL olarak açıkladı.

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asgari ücret Özgür Demirtaş türk iş
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