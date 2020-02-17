Ekonomiye yönelik düzenlemeler TBMM'ye sunuldu

AKP Grupbaşkanvekili Mehmet Muş TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamada ilgili düzenlemelerin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu söyledi. Muş'un verdiği bilgilere göre, yasa teklifi ile esnaf ve ahilik fonunun hayata geçişinin 1 yıl ertelenmesi, sadece yenilenebilir enerjiden üretilen elektiriğin kullanıldığı bir tarife düzenlemesini ve yenilenebilir enerji ihalelerinin TL cinsinden yapılması düzenlemeleri getiriliyor. Öte yandan düzenleme KOBİ'lerin desteklenmesi, illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması, gazilere ikinci maaş bağlanması, doğal afetlerde, doğal gaz ve elektrik borçlarının ertelenmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre tanınması, izinsiz silah üretimine yönelik hapis cezasının artırılmasını da içeriyor. Bu sabah Dünya gazetesinde yer alan habere göre yasa tasarısında; 2020 yılı için işverene 75 lira asgari ücret desteği sağlanması, esnafın için oluşturulan Ahilik Fonu'nun ertelenmesi, internetten silah satışı yapanlara cezaların artırılması, vakıf mallarında kiracıların ödemediği kiraların alınmasına dönük düzenlemeler yer aldığına dikkat çekilmişti.

Çeşitli bakanlıklara dönük düzenlemelerin yer alacağı ve bugün Meclis başkanlığına sunulması beklenen yasa teklifinde çalışma hayatına dönük olarak her işçi için işverene sağlanacak aylık 75 lira tutarındaki asgari ücret desteği bulunuyor. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının bireysel emeklilik sistemine dövizle katılabilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren teklifte, esnafın ekonomik olarak zor duruma düşüp iş yerini kapatması veya iflas etmesi durumunda gelir kaybının telafi edilmesi için kurulan Ahilik Fonu'nun ertelenmesine yönelik düzenlemenin de yer alması bekleniyor. Fona, sigortalıların her ay prime esas günlük kazançlarından yüzde 2, devletin ise yüzde 1 oranında pay aktarması öngörülüyordu. Esnaf, getireceği yük nedeniyle erteleme istiyordu. Teklifle ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasına devam edilmesi sağlanıyor. Bununla ilgili 2019 yılı sonunda dolan süre teklifle uzatılacak.