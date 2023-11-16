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Ekos Teknoloji hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

16.11.2023 00:13 | Son Güncelleme:
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Ekos Teknoloji halka arz tarihleri ve detaylar merak edildi. Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz borsa işlem tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz hafta halka arz onayı alan Ekos Teknoloji'nin hisse fiyatı da açıklandı. Peki, Ekos Teknoloji hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Ekos Teknoloji hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Ekos Teknoloji halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Ekos Teknoloji halka arzın hisse fiyatı ve borsa işlem tarihlerine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. SPK tarafından halka arzı onaylanan Ekos Teknoloji ve Elektrik, borsayı yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer aldı. Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Ekos Teknoloji halka arzının büyüklüğünün yaklaşık 766,2 milyon TL olacağı açıklandı. İşte konuya dair detaylar...

EKOS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde saat 10:30 ve 13:00 arasında gerçekleşecek.

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EKOS TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Ekos Teknoloji halka arz hisse fiyatı 12,77 TL sabit fiyattan satılacak ve payların tamamı eşit dağıtılacak.

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EKOS TEKNOLOJİ KAÇ LOT VERİR?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş, halka arz sürecinde 60.000.000 lot hissenin dağıtımı yapılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 766,2 Milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 21,43 olacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

  • 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (370 TL).

  • 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (306 TL).

  • 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (268 TL).

  • 3.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (242 TL).

  • 3.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (217 TL).

  • 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (191 TL).

  • 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (178 TL).

  • 4.9 Milyon katılım ~ 13 Lot (166 TL).

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EKOS TEKNOLOJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerine başlayacak olan Ekos Teknoloji halka arza Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili tüm banka ve yatırım kuruluşlarından başvuru yapılabilecek.

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