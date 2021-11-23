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Ekrem İmamoğlu'ndan zam yapan fırıncı esnafına destek: Bu zammın sebebi esnaf değil

23.11.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmek fiyatlarının semtlere göre 4 liraya kadar yükseleceğine ilişkin iddiaların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi. Ekmek fiyatlarında artış talep eden fırıncı esnafına destek veren İmamoğlu, zammın nedeninin esnaf olmadığını vurgulayarak, "Onlar da her gün artan maliyetlerle mücadele ediyorlar" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan zam yapan fırıncı esnafına destek: Bu zammın sebebi esnaf değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada fırıncı esnafına destek mesajı paylaştı.

"BU ZAMMIN SEBEBİ ESNAF DEĞİL"

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fırıncı esnafı artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarında artış talep ediyor. Bu zammın sebebi esnaf değil! Onlar da her gün artan maliyetlerle mücadele ediyorlar. Halk Ekmek, yıllık alım yaptığı için şu an fiyatları sabitleyebiliyor ama küçük esnafın böyle bir şansı hiç yok" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu
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