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Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Talep toplama sona erdi

20.03.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eksun Gıda halka arz sonuçları merak ediliyor. Eksun Gıda'nın halka arzı için talep toplama süreci 15-16-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler Borsa İstanbul'a çevrildi. Tüm yatırımcılar Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görecek? Talep toplama sona erdi

Eksim Yatırım Holding AŞ’ye ait olan Eksun Gıda’nın halka arzı için 15-16-17 Mart’ta Yapı Kredi Yatırım liderliğinde talep toplama işlemi 48,90 TL fiyatla gerçekleşti. Halka arzda satışa sunulan payların yüzde 57’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3’ü ise şirket çalışanlarına ayrıldı. Peki, Eksun Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? İşte Eksun Gıda halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilenler...

EKSUN GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Eksun Gıda'nın halka arzı için talep toplama işlemi 15-16-17 Mart tarihlerinde 48,90 TL'den gerçekleştirildi. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Eksun Gıda halka arz sonuçları ise henüz açıklanmadı.

EKSUN GIDA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

Eksun Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Resmi olarak ise işlem görmeye başlayacağı tarih belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

borsa istanbul

EKSUN GIDA KAÇ LOT VERİR?

Eksun Gıda şirketi 20,042,502 Lot veriyor.

EKSUN GIDA EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Şirket halka arzda bireysele Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.

EKSUN HALKA HİSSE KODU NE?

Eksun Gıda hisse kodu #EKSUN olarak açıklandı.

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