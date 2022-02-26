Elektrik faturası, altın mevduatı, vergi… Hepsi bu hafta belli olacak

Pazartesi gününden itibaren ekonomi gündemi daha da hareketlenecek. 28 Şubat'ta 2021 yılının tamamı ve dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklanacak, aynı hafta şubat ayına ilişkin ihracat ve enflasyon rakamları da belli olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ekonomik yansımalarının da yakından takip edileceği haftada Altın Tasarruf Sistemi uygulaması ile elektrikte yeni tarifenin de devreye girmesi bekleniyor. Elektrik faturaları için yeni tarife içinse gözler 1 Mart tarihine çevrildi. Öte yandan değerli konut, emlak, çevre temizlik ve gelir vergisinde de taksit ödemeleri dönemi başlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 28 Şubat Pazartesi günü 2021 yılı ve dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ekim-Aralık 2021 dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

Ekonomistler GSYH'nin dördüncü çeyrekte yüzde 8,7 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümüştü.

GELİR VERGİSİNDE BEYANNAME DÖNEMİ

28 Şubat, 2022 yılına ilişkin değerli konut vergisinin ilk taksit ödemesi için de son gün olarak belirlenirken 1 Mart'tan itibaren de 2021 yılına ilişkin yıllık gelir vergisinin beyanname ve 1. taksit ödeme süreci başlayacak. İlk taksitin 31 Mart'a kadar ödenmesi önem taşıyor. 2022 yılı emlak vergisi ile çevre temizlik vergisinin 1. taksit ödeme süreci de yine 1 Mart'ta başlayacak.

ALTIN TASARRUF SİSTEMİ BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması için karşılığı Türk lirası tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılarak değer korumasından faydalanılabileceğini açıklamıştı.

Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Altın Tasarruf Sistemi, 1 Mart'tan itibaren uygulamaya girecek. Vatandaşların darphane üretimi ziynet altın tasarruflarına özel olarak katılım bankalarında ve kamu bankalarında doğrudan çeyrek hesabı açmalarına bu tarihten itibaren başlanacak.

ELEKTRİKTE YENİ TARİFE BEKLENİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de elektrikte tarife değişikliklerini 1 Mart'a kadar tamamlamayı ve uygulamaya geçmiş olmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Tarifelerde indirim bekleyen vatandaşlar ve esnafın gözü de bu tarihte olacak.

1 Mart’tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle ilgili nihai karar Bakanlar Kurulu’nda verilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte konut abonelerinin faturalarının yüzde 20 düşmesi bekleniyor. Dernek, vakıf ve cemevlerine verilen elektriğin kilovatsaat ücreti 2,74’den 1,37 TL’ye düşecek.

İHRACAT VE ENFLASYON

Gelecek hafta gözlerin çevrileceği diğer veriler ise enflasyon ve ihracat rakamları olacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından 2 Mart Çarşamba günü şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. 2021 yılını rekorlarla kapatan Türkiye, ocak ayında da 17,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşmıştı.

TÜİK, 3 Mart Perşembe günü şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE, ocakta yıllık 48,69, aylık yüzde 11,1 artmıştı. TÜİK, ocak ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini 10 Mart'ta, 2021 yılına ilişkin verileri de 23 Mart'ta duyuracak. İşsizlik, Aralık 2021'de 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yakından takip edilen ocak ayına ilişkin ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de 11 Mart'ta duyurulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı da şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Mart'ta açıklayacak., Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 17 Mart'ta gerçekleştirilecek. Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 11 Mart'ta açıklayacak.

RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının dünya ve Türkiye ekonomisine pek çok yansımasının olması beklenirken gelecek haftadan itibaren bu gelişmeler de yakından izlenecek. Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların devam edeceği, bu gelişmelerin emtia ve enerji fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.



