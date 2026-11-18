Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, vatandaşların elektrik ve doğal gaz tüketimlerini takip ederek tasarruf yapmalarına yardımcı olacak "Verimli Ev" mobil uygulamasını kullanıma sundu. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama sayesinde kullanıcılar, evlerindeki elektrikli cihazların ne kadar enerji tükettiğini ve faturalara etkisini görebilecek. Ayrıca kişiye özel tasarruf önerileriyle enerji giderlerini azaltmanın yollarını öğrenebilecek.

FATURALAR ANALİZ EDİLECEK

Bakanlık tarafından geliştirilen "Verimli Ev" uygulamasına e-posta adresiyle hesap oluşturularak veya e-Devlet üzerinden giriş yapılabiliyor. Kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmesi için elektrik ve doğal gaz faturalarındaki güncel tüketim bilgilerini sisteme girmesi gerekiyor.

Girilen veriler doğrultusunda evlerdeki enerji tüketimi analiz edilerek kullanıcılara ayrıntılı bilgiler sunuluyor.

HANGİ CİHAZIN NE KADAR ENERJİ TÜKETTİĞİ GÖRÜLECEK

Uygulamada buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kombi ve klima gibi ev aletlerinin enerji sınıfı, motor gücü ve günlük kullanım süresi tanımlanabiliyor.

Bu bilgiler üzerinden her cihazın toplam enerji tüketimindeki payı hesaplanıyor. Böylece vatandaşlar, evlerinde en fazla enerji harcayan cihazları ve bunların faturalarına ne kadar yansıdığını görebiliyor.

KİŞİYE ÖZEL TASARRUF ÖNERİLERİ SUNULACAK

"Verimli Ev" uygulaması, enerji tüketiminin maliyetini hesaplamanın yanı sıra karbon emisyonuna ilişkin verileri de kullanıcılarla paylaşacak. Yapılan analizlerin ardından her cihaz için kişiye özel tasarruf önerileri sunulacak.

Bu sayede kullanıcılar, tüketim alışkanlıklarını gözden geçirerek elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürebilecekleri alanları belirleyebilecek.



BAKAN BAYRAKTAR: ENERJİ VERİMLİLİĞİ EVLERİMİZDEN BAŞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, uygulamaya ilişkin açıklamasında enerji verimliliğinin Milli Enerji 2040 vizyonunun temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefine ulaşmasının yalnızca üretimi artırmakla değil, enerjiyi verimli kullanmakla da mümkün olduğunu vurgulayan Bayraktar, tasarrufun hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bayraktar, aydınlatma, ısınma, elektrikli cihazların kullanımı ve günlük alışkanlıklarda yapılacak değişikliklerin enerji tasarrufu açısından önemli olduğunu belirterek, "Verimli Ev" uygulamasının vatandaşların tüketim alışkanlıklarını takip etmelerine yardımcı olacağını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Milli Enerji 2040 vizyonumuzun temel ayaklarından birini enerji verimliliği oluşturuyor. Çünkü enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşmak yalnızca daha fazla üretmekle değil, enerjiyi daha verimli kullanmakla da mümkün. Bu doğrultuda enerji verimliliği alanında bugüne kadar hayata geçirdiğimiz çalışmaları daha ileriye taşıyarak üretimden sanayiye, ulaşımdan binalara ve günlük yaşamımıza kadar her alanda verimlilik kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz."