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Elektrik zammı ne kadar oldu? Elektrik fiyatlarına yeni zam! İşte Haziran 2022 güncel elektrik fiyatları...

01.06.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektriğe zam gelip gelmediği merak ediliyor. Elektriğe mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere %15 ile %25 arasında farklı oranlarda zam uygulandı. Peki son gelişme sonrası elektrik zammı ne kadar oldu? İşte güncel elektrik fiyatları...

Elektrik zammı ne kadar oldu? Elektrik fiyatlarına yeni zam! İşte Haziran 2022 güncel elektrik fiyatları...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konu hakkındaki kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için zam uygulandı. Peki elektrik zammı ne kadar?

2022 ELEKTRİK ZAMMI NE KADAR?

Mesken abonelerine uygulanan elektrik tarifesi %15 artırıldı ve kWh başına 112,4377 kuruştan 129,0639 kuruşa çıkarıldı. Günde 8kW'nin üzerinde tüketim yapan meskenler için ise tarife 167,8584 kuruştan 192,7977 kuruşa yükseltilmiş oldu.

Sanayi kesimi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe ise %25 zam yapıldı. Buna göre, sanayi kesimine uygulanan tarife; kWh başına 230,1092 kuruştan 287,5729 kuruşa çıkarılarak yeniden düzenlendi.

Tarifede ticarethanelerini de içine alan kamu ve özel hizmetler sektörü için belirlenen tarife ise kWh başına 167,4587 kuruştan 208,9154 kuruşa çıkarıldı. Günlük 30 kW kullanım kotasının aşılması durumunda ödenecek tutar da kWh başına 222,7343 kuruştan 278,0099 kuruşa çıkarıldı.

EPDK FATURA HESAPLAMA YÖNTEMİ!

Faturanızı hesaplamak için öncelikle EPDK fatura hesaplama işlemi gerçekleştirmek için EPDK sitesine giriş yapınız ve sayfanın üst kısmında yer alan “FATURA HESAPLAMA” kısmına giriş yapınız.

Gelen ekrana, faturanız üzerinde yazan “İlk Okuma Tarihi”ni yazmalısınız. Ardından “Son Okuma Tarihi”ni ekleyiniz.

Tarife tanımı kısmına faturalardaki “Tüketici grubu” bölümünde yer alan tarifenizi giriniz. Son olarak ise aylık “Tüketim miktarı” ekleyiniz ve hesaplayarak ödemeniz gereken tutarı öğrenebilirsiniz.

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