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Elektrikli şarj istasyonu ağı ZES, bin sokete ulaştı

30.06.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zorlu Enerji’nin elektrikli şarj istasyonu ağı Zorlu Energy Solutions (ZES), üçüncü yılında 81 ilin tamamında bin sokete ulaştı.

Elektrikli şarj istasyonu ağı ZES, bin sokete ulaştı

Zorlu Enerji’nin geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla, sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarından biri olduğu belirtilen elektrikli şarj istasyonu ağı Zorlu Energy Solutions (ZES) çalışmalarına devam ediyor. Şirket, karbon nötr bir gelecek için elektrikli araç dönüşümünü desteklemek amacıyla 2018 yılında kurduğu elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES, 81 ilin tamamında bin sokete ulaştığını belirtti.

ÜNİVERSİTELERDE YEŞİL KAMPÜS DÖNEMİ

Elektrikli araçlarla kesintisiz yolculuk imkanını Türkiye’nin tüm illerine taşıdığı belirtilen ZES, teknoloji ve yeniliği hayatlarına hızlı şekilde adapte eden üniversiteli gençler arasında da elektrikli araç kullanımını özendirmek amacı ile üniversite yerleşkelerine şarj istasyonu ağı kurmaya başladı.

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Elektrikli şarj istasyon ağı, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ardından, bu kez İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkelerindeki öğrencilerle buluştu.

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İki tanesi Avcılar Yerleşkesi’nde olmak üzere, Büyükçekmece, Bahçeköy, Cerrahpaşa, Sultangazi ve Bakırköy yerleşkelerine kurulan 7 adet şarj istasyonu sayesinde öğrenciler Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirilmiş temiz enerji ile araçlarını şarj edebilecek.

Kaynak: İHA

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