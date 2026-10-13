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Elektrikli skuter için yeni dönem: Kurallar değişti! Ceza 170 bin TL

Elektrikli skuter düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; elektrikli skuter işletmeciliğinde ihlallerde uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi.

Elektrikli skuter için yeni dönem: Kurallar değişti! Ceza 170 bin TL
Hande Dağ

Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Değişiklikle ihlallere uygulanacak idari para cezaları yeniden düzenlendi.

Elektrikli skuter için yeni dönem: Kurallar değişti! Ceza 170 bin TL 1

13 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, elektrikli skuter mevzuatını ihlal edenlere uygulanacak para cezaları ve bazı ihlallerde devreye girecek ek yaptırımlar belli oldu.

Elektrikli skuter için yeni dönem: Kurallar değişti! Ceza 170 bin TL 2

CEZALAR ARTIRILDI

Yayımlanan düzenlemeye göre bazı ihlaller için 86 bin 900 TL, denetim sırasında gerekli bilgi ve belgeleri sunmayanlara ise 50 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Belirli bir ihlalin 3. kez tekrarlanması halinde ceza 170 bin TL'ye çıktı.

Denetimlerde gereken bilgi ve belgelerin sunulmamasına dair ihlalin tekrarlanması para cezasına ek olarak faaliyet durdurma yaptırımı da getirecek. Üçüncü ihlal halinde işletmelerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri de 6 ay süreyle durdurulacak.

Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetinin yalnızca yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yapılabileceği, bu yetki ve yükümlülüklere aykırı faaliyet gösteren işletmelere verilecek idari para cezasının 86 bin 900 TL olduğu belirtildi. Diğer yandan belirli faaliyet yükümlülüklerini ihlal eden elektrikli skuter işletmelerine 8 bin 687 TL para cezası uygulanacak.

Öte yandan işletmeler, kullancılara 7 gün 24 saat hizmet verecek kapasitede bir çağrı merkezi bulundurmakla yükümlü olurken aynı amaçla hizmet edecek bir mobil uygulama da bu yükümlülük kapsamında yer alabilecek. Bu yükümlülüklere uymayan elektrikli skuter işletmelerine 43 bin 447 TL idari para cezası uygulanacak.

Elektrikli skuter için yeni dönem: Kurallar değişti! Ceza 170 bin TL 3

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Anahtar Kelimeler:
skuter
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