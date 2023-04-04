Elon Musk, Twitter’ın logosunu değiştirdi: Dogecoin yüzde 25 yukarı zıpladı!

Elon Musk, Twitter’ı satın almasının ardından ilk olarak milyonlarca kullanıcısı için ‘mavi tik’i para ile satmaya başlamıştı. Musk dün de flaş bir hamle ile sahibi olduğı Twitter’ın logosunu değiştirdi. Dogecoin'e desteğiyle bilinen Musk, Twitter’ın kuş olan logosunun yerine Dogecoin simgesi olan Shiba Inu cinsi köpeği koydu.

Elon Musk'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Twitter hsabından paylaştığı 'söz verdiğim gibi' mesajıyla Twitter'ı satın almadan önce bir kullanıcıyla arasında geçen bir diyaloğun ekran görüntüsünü paylaştı. 'Yeni bir platform gerekli mi' sorusuna söz konucu kullanıcının 'Twitter'ı satın al ve kuş logosunu doge'a çevir' şeklinde cevap verdiği görseli paylaşan Musk, tüm kullanıcıları adeta şaşkına çevirdi.

DOGECOIN YÜZDE 25 DEĞER KAZANDI

Elon Musk'a, Dogecoin'i desteklemek için bir "piramit şeması" oluşturduğu iddiasıyla 258 milyar dolarlık dava açılmıştı. Logo değişikliğinin davaya bir gönderme olduğu düşünülürken, Dogecoin'in fiyatı yüzde 25’lik yükseliş yaşadı.

İŞLEM HACMİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Söz konusu değişiklikten önce Dogecoin 0.077 dolardan işlem görüyordu. Bu sabah itibarıyla ise 0,0973 dolara çıktı. Yani Dogecoin'de günlük yaklaşık yüzde 25'lik bir yükseliş yaşandı. Dogecoin'de piyasanın çok üzerinde yaşanan bu hareketlilik ile işlem hacmi de artıya geçti. Dogecoin'in günlük işlem hacmi 525 milyon dolardan yaklaşık 4.1 milyar dolara çıktı.

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