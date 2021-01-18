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Elvan'ın bütçe açığı açıklamalarına ekonomistlerden tepki

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2021 13:27 | Son Güncelleme

2020 yılı bütçe açığının 239 milyar liranın altında gerçekleştiğini ve tasarruf sağlandığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Elvan’a bazı ekonomistlerden tepki geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, 2020 yılı bütçe açığına ilişkin değerlendirme yaptı. 2020 yılı bütçe açığının hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleştiğini söyleyen Elvan, 66.5 milyar lira tasarruf sağlandığını belirtti.

Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden "asla taviz verilmeyeceğini" söyleyen Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek" ifadesini kullandı.

2021 yılı bütçesini iyileştirecek "kalıcı tedbirler alındığını" belirten Elvan, bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığının yüzde 3,5 olarak hedeflendiğini kaydetti.

Uğur Gürses: Bu nasıl bir çarpıtma

Elvan'ın açıklamalarına bazı ekonomistler Twitter'dan tepki gösterdi. Ekonomist Uğur Gürses, "Bu hedeflendiği söylenen 239 milyarlık bütçe açığı, Eylül 2020 sonunda açıklanan YEP tahmini. Hedef ise 2020 başındaki bütçe kanunu ile belirlenen 138 milyar TL idi. Bu nasıl bir çarpıtma? Ayrıca 10 milyon işsiz ve iş başında olmayan kişi varken bütçe açığı tahmininin altında kalmakla övünülecek bir durumda değiliz...” paylaşımını yaptı.

Ekonomist, gazeteci Cüneyt Akman da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Maliye bakanımız sorumlu olduğu bütçe hedefini bi 100 milyarcık şaşırmış. E, olur o kadarcık hesap hatası..." ifadelerine yer verdi.

Akman, "2018 yılı bütçe açığı 72,8 milyardı. 2019 açığı 123,7 milyar bu sene çok övünülen (?!) rakam 172.7 milyar. TÜİK'in enflasyonu yaklaşık TÜFE yüzde 15, ÜFE yüzde 25 belirlediği yıl bütçe açığı yüzde 40 artmış. Bu yıl pandemi yılı; mazur görülebilirdi, halka gerçek bir yardım yapılmış olsaydı" dedi.

Akman, "AKP 3 yılda bütçe açığını 4 kata çıkartmış. Asıl patlamanın olduğu yıllarda pandemi mi vardı? Hayır. Halka çok ciddi destek yapıldı ve o sayede herkes refah içinde de haberimiz mi yok? Hayır. O zaman sormak hakkımız bütçe açığını 3 yılda 4 kata yükseltirken kimleri beslediniz? Üç yılda bütçe açığını 4'e katlayan ekonomi yönetimi bir de vatandaşla alay eder gibi bütçede ne kadar başarılıyız diye caka satmıyor mu! Olacak iş değil. Rakamlar konusunda yanlış rakam söylemekteki ciddiyetsizlik cabası...” ifadesini kullandı.

DW / HT,AI

© Deutsche Welle Türkçe

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