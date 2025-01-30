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Emekli aylıklarına ilişkin madde TBMM'de kabul edildi

30.01.2025 20:09
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TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinde en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.

Emekli aylıklarına ilişkin madde TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

Kanun teklifinde yer alan en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye çıkartılmasına ilişkin madde kabul edildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
emekli
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