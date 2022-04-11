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Emekli bayram ikramiyelerinde iki formül! Önümüzdeki hafta rakam belli oluyor

11.04.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce ödenecek bayram ikramiyeleri konusunda merakla beklenirken, Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, Bayram ikramiyeleriyle ilgili iki formül olduğunu açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Emekli bayram ikramiyelerinde iki formül! Önümüzdeki hafta rakam belli oluyor

Son dakika bayram ikramiyesi haberi... Nisan ayı sonunda ödenmesi beklenen emekli bayram ikramiyesi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Bayram ikramiyelerine gelecek zam oranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, henüz resmi bir açıklama gelmese de sene başında asgari ücrete gerçekleştirilen zam ve enflasyon neticesinde beklenti yüksek. İşte 2022 emekli bayram ikramiyeleri ile konuşulan rakamlar...

Bayram ikramiyeleriyle ilgili rakam merakla beklenirken, Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, bayram ikramiyeleriyle ilgili iki formül olduğunu açıkladı. Faruk Erdem bununla beraber bu hafta Meclis'e gelen Torba Yasa ile bu konuda düzenleme olacağı beklentisi içinde olduklarını da bildirdi.

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ENFLASYONA GÖRE SABİT ARTIŞ: 3.000

Ramazan bayramı 1500 ve Kurban Bayramı 1500 olmak üzere toplamda 3 bin lira verilecek. Meclis'teki düzenmelede bu formül üzerinde duruluğunu belirtti.

BİRİNCİ FORMÜLE GÖRE HESAP

EMEKLİ : 1500+1500

DUL YETİM (YÜZDE75 ALANLAR) : 1.125+ 1.125

DUL YETİM (YÜZDE 50 ALANLAR): 750+750

YETİM (YÜZDE 25 ALANLAR): 375+375

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BU YILA ÖZEL ARTIŞ: 4.000 TL

Ramazan bayramı 2000 ve kurban bayramı 2000 olmak üzere toplamda 4 bin lira verilecek.

İKİNCİ FORMÜLE GÖRE HESAP

EMEKLİ: 2.000+ 2.000

DUL YETİM (YÜZDE 75 ALANLAR):1.500+ 1.500

DUL YETİM(YÜZDE 50 ALANLAR): 1.000+ 1.000

YETİM (YÜZDE 25):500+500

Faruk Erdem, birinci formüle daha yakın durdukları haberinin geldiğini de belirtti.

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BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıyor. Böylelikle 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesinin nisan ayının son haftasında ödenmesi bekleniyor.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor. Vefat eden sigortalıdan aylık alan hak sahiplerine hisseleri oranında ödeme yapılıyor.

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YENİ EMEKLİ DE ALACAK

Bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban bayramı ikramiyesi ödenecek.

HERKESE AYNI ÖDEME

Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere aynı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece eğer artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanmış olacak.

Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödeniyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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