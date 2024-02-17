EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 SON DAKİKA | 3 bin TL mi 5 bin TL mi derken ‘maliyet hesabı’ planları bozdu! Emekli ikramiyesi kararı Meclis’te: İşte ödeme takvimi

Son dakika haberi… Emekli bayram ikramiyesi zam haberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu! 2024 bayram ikramiyesi için yüzde 50 artış yapıldı. Şimdi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ‘2024 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?’ sorularına yanıt ararken detaylar ortaya çıktı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ DÜZENLEMESİ MECLİS’TE

Kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife emekli bayram ikramiyesi tutarının da artırılması için madde eklendi. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek. Yasal düzenleme, Meclis yerel seçim dolayısıyla çalışmalarına ara vermeden önce hayata geçirilecek.

MALİYET HESABI O İKİ 2 FORMÜLÜ ELEDİ

3 bin lira, 4 bin lira, 5 bin lira ihtimalleri konuşulurken emekli ikramiyelerinin neden 3 bin lira seviyesinde bırakıldığı da ortaya çıktı. Ekonomi yönetiminin maliyet hesabı yaptığı ve enflasyonla mücadele kapsamında rakamın 3 bin lirada bırakıldığı öğrenildi. İki bayram için ortaya çıkan rakam ise 96 milyar lira oldu.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE 31 MART DETAYI

Peki zamlı ikramiyelerden kimler yararlanacak? Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlar ile 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler de yeni emekli bayram ikramiyesi ödemelerinden faydalanabilecek. Bu kapsamda emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALIR?

Ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında emekli maaşı alan eşe 1500 TL, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan kızına ise 750 TL ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.

O KİŞİLERE İKİNCİ ÖDEME YOK

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine ise sadece 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla 3-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak.







