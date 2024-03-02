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  4. Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL oldu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bu haberi bekliyordu: İşte zamlı ikramiye ödeme takvimi

Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL oldu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bu haberi bekliyordu: İşte zamlı ikramiye ödeme takvimi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.03.2024 07:40
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Bayram ikramiyesi 2024 yılı için yüzde 50 artış ile 3 bin TL’ye yükseltildi! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi bu yıl toplam 6 bin TL emekli bayram ikramiyesi alacak. Karar Meclis’ten geçerek yasakaşırken şimdi gözler emekli ikramiyesi ödeme tarihi için gelecek açıklamaya çevrildi. Peki bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte 16 milyon emekli için ikramiye ödemesi takvimi…

Emekli ikramiyesi geçtiğimiz yıl 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda toplam 4 bin lira ödenmişti. Bunun yanında Cumhuriyet’in 100. Yılına özel 5 bin TL ikramiye verilen emekliler toplamda 9 bin TL ödeme almıştı. Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından 2024 yılı için bayram ikramiyesi de arttı. Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında toplamda 6 bin TL oldu!

Anlık Borsa

İKRAMİYE KARARI MECLİS’TEN GEÇTİ

İKRAMİYE KARARI MECLİS’TEN GEÇTİ

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Böylece emekliler bu yıl her iki bayramda da 3’er bin TL olmak üzere toplam 6000 TL emekli ikramiyesi alacaklar.

KİMLER ALABİLİYOR?

KİMLER ALABİLİYOR?

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesinden kimlerin faydalanacağı da emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Bu kapsamda vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında ikramiye alabiliyor.

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler de ikramiye alabiliyor.

EYT’LİLER VE YENİ EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT!

EYT’LİLER VE YENİ EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT!

İkramiye tarihlerinden önce emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ya da emekli olmak isteyen sigortalılar da ikramiye ödemelerinden yararlanıyor.

Mart 2024 tarihine kadar başvuran EYT'liler her iki ikramiyeyi alırken Mayıs 2024 sonuna kadar başvuran emekliler sadece Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli bayram ikramiyesi
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