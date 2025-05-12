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Emekli bayram ikramiyesi için net konuştu! 'Ankara’daki izlenimlerimizden çok emin bir şekilde...'

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalmasıyla milyonlarca emeklinin aklında emekli bayram ikramiyesi ile ilgili soru işaretleri oluştu. Peki, emekli ikramiyesi bu bayramda artırılacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ikramiyelerle ilgili değerlendirmelerini paylaşarak net ifadeler kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi için net konuştu! 'Ankara’daki izlenimlerimizden çok emin bir şekilde...'
Hande Dağ

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber emeklilerin alacağı ikinci bayram ikramiyesine de artık kısa bir süre kalmış oldu. Milyonlarca emekli, ikramiyelerin hesaplarına yatacağı tarihi beklerken bir yandan da ikramiyelerde bir artış olup olmayacağını merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan emeklilerin aklındaki soru işaretlerine yönelik dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

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"BİR ARTIŞIN OLMAYACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında ikramiyelere değinen Karakaş "En son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bu rakam 4.000 TL olarak belirlenmiştir. 2018 yılında ikramiye ile çok rahat kurban alınırken günümüzde maalesef küçük bir oğlak almak bile mümkün değildir. Peki hâlen 4 bin TL olan ikramiye bu bayramda artırılacak mı? Ankara’daki izlenimlerimizden çok emin bir şekilde maalesef bir artışın olmayacağını söyleyebiliriz. Umarım yanılırım da emeklilerimiz bir nebze rahat nefes alır" dedi.

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Karakaş yazısında "31 Mayıs gününü geçirmeden emeklilik dilekçesini SGK’ya intikal ettirilen tüm sigortalılar bayram ikramiyesine hak kazanacaktır" diye de ekledi.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Milyonlarca emekli, bayram için hazırlıklarını yapmaya başlarken bu sorunun yanıtını da merak ediyor. İkramiye ödenme takvimi ile ilgili de değerlendirmelerini aktaran Karakaş "Bayram ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini söyleyebiliriz. Buna göre mayıs ayının son haftası ile haziran ayının ilk günlerinden itibaren başta SSK kapsamında gelir/aylık alanlar olmak üzere Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara emeklilik tahsis numarasına göre ödenmesi söz konusu olabilir" dedi.

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Hissenet
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