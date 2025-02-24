Emekli bayram ikramiyesi kulis bilgisi 'Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle...' deyip açıkladı! Net rakam verdi 'Mutlaka olacak'

Emekli maaş zamlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini beklemeye başladı. 3000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesinin 2025 yılında ne kadar olacağı merak konusu. Bu konuda yapılacak resmi açıklamalar dikkatle takip edilirken uzman isimlerden emekli ikramiyesine ilişkin çok sayıda tahmin ve kulis bilgisi de geliyor. Peki, emekli ikramiyesi yükselecek mi? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

"ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLENMİŞ OLSAYDI BUGÜN EN AZ '13 BİN 705 TL' OLACAKTI"

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında emekli bayram ikramiyesi ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Karakaş yazısında "Bayram ikramiyesi 2018 yılında ilk defa ödendiğinden o dönemin asgari ücretinin yüzde 62’sine tekabül ediyordu. Dolayısıyla bu rakam emeklileri sevince boğmuştu. O dönem 1.000 TL ile emekliler birçok ihtiyacını karşılıyordu. Hatta çok rahat kurban bile alıyordu. İkramiye asgari ücrete endekslenmiş olsaydı bugün en az “13.705 TL” olacaktı. Bu rakam emeklilerin bayram öncesi birçok ihtiyacını karşılardı" ifadelerini kullandı.

"EN SON YÜZDE 50 ARTIRILARAK 3 BİN TL'YE YÜKSETİLDİ"

Devamında Karakaş "Maalesef bir ölçüte bağlanmadığından artış oranlarının ne kadar olacağını hatta bırakın artış oranlarını, artış yapılıp yapılmaması da tamamen hükûmetin inisiyatifinde kalmıştır. Keza emeklilik ikramiyesi 2018, 2019 ve 2020 yıllarında enflasyon göz önünde bulundurmaksızın 1.000 TL olarak sabit bırakılmıştır. İlk defa 2021 yılında yüzde 10 oranında artırılarak 1.100 TL’ye çıkarılmıştır. Bu rakam; 2022 yılında sabit bırakılmıştır. 2023 yılında ise 1.100 TL’den 2.000 TL’ye yükseltilmiştir. En son olarak 2024 yılında yine seçimlerin etkisiyle yüzde 50 oranında artırılarak 3.000 TL’ye yükseltilmiştir" dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2018 yılı ile kıyaslandığında kayıp oranını da aktaran Karakaş "İkramiyenin ilk ödendiği 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62’sine denk gelirken bugünkü asgari ücretin sadece yüzde 13,58’ine tekabül etmektedir. Bu durumda asgari ücret bazında oransal olarak yüzde 48,42’lik bir kayıp söz konusudur. Demek ki bayram ikramiyesine hiçbir zam yapılmamış olsa dahi sadece asgari ücrete karşılık gelen oranı esas alınsa bugünkü değeriyle 13.705 TL olacaktı" dedi.

İSA KARAKAŞ KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Kulis bilgisini aktaran Karakaş "Kanaatimce bu bayramda ödenmesi gereken en az ikramiyenin 13.705 TL olması daha adilane ve hakkaniyete uygun olacaktır. Peki ikramiye 13.705 TL olacak mı? Ankara’da yaptığımız takip ve kulis bilgisinden elbette ki cevap koca bir hayır… Keza yürütülmekte olan enflasyonla mücadele programının büyük ölçüde emekliler, memurlar, işçiler ve diğer sabit gelirliler üzerinden olduğu aşikârdır. Bunun için uzman olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesine zamla ilgili Karakaş "Lafı uzatmayalım ekonomi yönetiminin ikramiye güncellenmesinde kırmızı çizgisi hedeflenen enflasyon beklentisi. Zira 16 milyon 600 bini aşkın emekli ve hak sahibi olunca her kuruşun bütçeye getirdiği ilave yük olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda ikramiye artışının en fazla 3.720 TL’ye kadar güncellenmesine cevaz verilmektedir" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İNİSİYATİFİYLE BELKİ 4 BİN TL'YE YÜKSELTİLECEĞİ KONUŞULMAKTADIR"

Devamında Karakaş "Refah payı ve seyyanen zam da verilmeyen emeklilerin tepkisinin bertaraf edilmesi yönünde teşkilat ve milletvekillerinin görüşleri doğrultusunda bu rakamın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle belki 4 bin TL’ye yükseltileceği konuşulmaktadır. Dolayısıyla ikramiye artışının 4.000 TL’yi aşmayacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİNE ARTIŞ OLMAMA İHTİMALİ VAR MI? NET RAKAM VERDİ

Yazısında artış olmama ihtimaline de değinen Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Peki artış olmama ihtimali var mı?

Benim edindiğim bilgilere göre en az 3.500 TL’ye kadar mutlaka artış olacağı yönündedir. En yüksek artışın ise 3.720 TL olabileceği, 4.000 TL’nin ise çok yüksek bir ihtimal olmadığını ancak ihtimal dahilinde bulunduğunu söyleyebilirim. Değerli emekli dostlarım son Ankara kulis bilgilerimiz bundan ibaret…"