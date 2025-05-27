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Emekli dışında onlar da yararlanacak! Gözler hem hesaplarda hem de kritik tarihte

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı resmi olarak bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarihin açıklanmasına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, emekli ikramiyelerinin hesaplara yatması beklenen tarihi açıkladı. Öte yandan Elmen, kendi emekli olanlar dışında ikramiyeden faydalanacak kişileri de sıraladı. İşte emekli bayram ikramiyesinde son durum ve merak edilen detaylar...

Emekli dışında onlar da yararlanacak! Gözler hem hesaplarda hem de kritik tarihte
Hande Dağ

Kurban Bayramı adım adım yaklaşıyor. Bir yandan da emekli ikramiyelerinin ne zaman hesaba yatacağı merak konusu. Henüz tarih açıklanmadı. Ancak kısa zamanda netleşmesi bekleniyor. Peki kim ne kadar ikramiye alacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

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"KENDİ EMEKLİ OLANLAR 4000 TL OLAN İKRAMİYENİN TAMAMINI ALIYOR"

CNN Türk yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen şu ifadeleri kullandı:

"Kurban Bayramımız geliyor biliyorsunuz. Zaten gözleri kulakları burada biliyorsunuz emeklilerin. Peki kimler alacak? Şimdi öncelikli olarak; kendi emekli olanlar. Yüzde 100 oranında alacaklar ikramiyeyi. Yani 4.000 olan ikramiyenin tamamını kendinden emekli olanlar alıyorlar. Yani kendi aylığımız olanlar.

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"HEPSİ BU İKRAMİYEDEN YARARLANABİLECEK"

Bir de bunun haricinde kimler var? Dul, yetim, şehit yakını, gazi, hatta bunun yanında sporcu aylıkları var mesela. Yani kısacası aslında şöyle; SGK çatısı altında aylık alan herkes. Bunlar hepsi bu ikramiyeden yararlanabilecek. Ama nasıl yararlanacak? Mesela dul aylığını yüzde 75 oranında alanlar var, yüzde 50 oranında alanlar var. Mesela kendi aylığı var, artı yüzde 50 oranında aylığı varsa bunlar kendi aylığından 4.000 lira alacak. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama yani şu ikinci yüzde 50'yi almayacaklar. Tek aylık alınır.

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"ÇİFT AYLIĞI OLANLAR TEK BİR AYLIK ÜZERİNDEN ALIRLAR"

Ama yüzde 75 oranında alanlar, kendinden aylık olmayanlar. Yani kendi emekli değil, eşi vefat etmiş diyelim. Onlar yüzde 75 alıyorsa 4.000 liranın yüzde 75'ini alacaklar. Yani aylığımızı aldığımız oranda alıyoruz. Çift aylığı olanlar tek bir aylık üzerinden alırlar.

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Bazı durumlarda çünkü şöyle oluyor. Mesela emekli sandığı yetimleri kendi aylığı varken bir de babadan yetim aylığı alabiliyorlar. Onlar gene tek bir aylıkları üzerinden alacaklar, kendi aylıkları üzerinden. Bazıları çünkü çift aylık alırken diyorlar ki ben çift ikramiye yattı yatmadı gibi bir durum söz konusu oluyor. Hayır, ikramiye tek bir aylıktan alınır, en yüksek oranda aldığınız aylık üzerinden alınır. Yani kısacası SGK çatısı altında size bir aylık yatıyor ise yetim, dul, şehit, gazi, sporcu aylığı, sivil terörden zarar görmüşlerin aylıkları hepsinin üzerinden bir ikramiye alacaklar.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Peki ne zaman alacaklar? Esas önemli olan bu. Çünkü artık biliyorsunuz herkes marketlere yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bayram kurban bayramımız olduğu için özellikle dini bir bayram olduğu için ibadetlerini gerçekleştirmek adına hisse oranlarına girmeye başladılar ya da kurbanlıklarını almaya başladılar. Marketlere çocuklarını özellikle çikolata, şeker torunları gelecek diye almaya başladılar. Yani bütçeler artık hareketlenmeye başladı. O yüzden biliyorsunuz 5'i arife olduğu için 2 Haziran Pazartesi - 5 Haziran arası bizim banka hesaplarımızda bu tutarı göreceğiz. 2 ile 5 Haziran arası. Arifeye kalmayacaktır muhtemelen. Ya pazartesi, salı, çarşamba en geç hesaplarımızda ikramiyeleri göreceğiz.

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Çünkü zaten Ramazan Bayramı'nda yasalaştığı için ilk 3.000 lira alınmıştı, 1.000 lira alınmıştı, biraz gecikmişti ama şu an mevcut yasa zaten oluştuğu için herhangi bir cumhurbaşkanı imzası da gerekmediği için direkt hesaplara yatabilecek. Bunun dışında 2-5 Haziran'da aldıkları zaman örneğin bankadan alıyorsa zaten bankaya otomatik yatacak.

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Bazı durumlarda çok yüzdelik oranlarda diyelim havuz hesaplara düşüyor. Örneğin siz A'dan B'ye promosyon sebebiyle geçtiğiniz zaman ikramiye sistemde takılı kalıp A Bankası'na da geçebiliyor. Endişe etmesinler. Yani A Bankasından sordurabilirler ya da ALO 170'i arayabilirler. Yani otomatik isteseniz de istemeseniz de devlet size ikramiyenizi yatıracak.

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PTT'den kimlikle alanlar var, herhangi bir bankayla çalışmayıp ya da PTT'nin banka hesabıyla çalışanlar, onlar da şubelerine giderek ikramiyelerini 2-5 Haziran arasında çekecekler ki keza sanıyorum bu ayın sonuna doğru 30'una doğru en geç SGK açıklama yapacak şu tarih arasında hesaplarınıza yatacak diye.

Böylece herkes en azından bayram harçlığı adı altında ikramiyelerini hesaplarında görebilecekler"

Hissenet
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