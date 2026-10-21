Emekli için 90 bin TL rakamı! Zam öncesi Ekim promosyonu belli oldu

Emekli promosyonu için bankaların ekim kampanyaları belli oldu. Bankalar tarafından SGK'dan maaş alan emekliler başta olmak üzere hak sahiplerine belirli şartlarda promosyon ödeniyor.

Promosyon almak için 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma sözü vermek gerekirken temelde promosyonun başta şartı bulunmuyor. Buna karşın bankalar belirli kampanyalarla yeni şartlar altında promosyon tutarlarını yükseltebiliyor.

Bazı bankalar otomatik fatura ödeme talimatı, kartla harcama, emekli yakınını getirme gibi şartlarla promosyon tutarını 35 bin TL'ye kadar çıkarabiliyor. Hatta bazı bankaların kampanyalarında 90 bin TL rakamı da öne çıkıyor.

PROMOSYON RAKAMI NASIL ARTIYOR?

Sabah'taki yazısında Faruk Erdem, promosyon miktarlarının en az tutarlarının yine maaşlara göre belirlendiğini belirtip bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri maaş dilimleri için ödediği promosyon tutarları bulunduğunu, maaş miktarı arttıkça promosyon miktarlarının da yükseldiğini aktardı.

SGK ile yapılan sözleşmelerde, en az promosyon miktarlarının şu şekilde belirlendiği kaydedildi:

"0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL"

Bu rakamlardan daha az promosyon ödenemediği, ancak bankaların bu rakamları daha yukarı çekebildiği belirtildi.

BANKALAR ARASI REKABETLE TUTAR ARTIYOR

Bankalar arası yarış farklı kampanyalarla dikkat çekiyor. Bankalar tarafından taban promosyonun daha yükseğini verebilmek için emeklilerden farklı taleplerde bulunuluyor.

Kredi çekme, kredi kartı kullanma, otomatik fatura verme, hatta başka emeklileri bankaya getirme işlemleriyle promosyon ödemeleri artırılabilirken ekim ayı ile beraber promosyonlar 35 bin TL'ye kadar çıktı.

YÜKSEK RAKAM NASIL OLUŞUYOR?

Bazı bankalar tarafından 90 bin TL'ye kadar promosyon verildiği de açıklanıyor. Ancak buradaki yöntem faizsiz kredi ile gerçekleşiyor.

Örnek olarak; banka 20 bin TL promosyonun yanında sıfır faizli 70 bin TL de kredi imkanı sunuyor. Bu sayede 20 bin TL'si karşılıksız 70 bin TL'si geri ödemeli şekilde 90 bin TL'lik fayda sağlanmış oluyor.

PROMOSYON NASIL ALINIYOR?

Emekliler, maaş aldıkları bankalara mobil bankacılık, telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve bizzat şubeye gidip başvuru yapabiliyor. 3 yıl boyunca o bankadan maaş alınacağına dair sözleşme imzalanırken ardından para emeklinin maaş hesabına yatırılıyor.

Diğer yandan 3 yıl söz vermelerine rağmen emekliler istediklerinde cayma hakkını kullanabiliyor ve sözleşmeyi sonlandırarak başka bankaya geçebiliyor. Sözleşme sonlandırılırken alınan promosyonun kalan zamana göre miktarı hesaplanır geri iade edilmesi gerekirken bunun için de alınan promosyon 36'ya bölünerek kalan zaman bununla çarpılıyor.

SEÇİM YAPARKEN DİKKAT

Emeklilerin, promosyon alacakları bankayı seçerken kampanyaları iyi incelemeleri, bankaların ne istediğini iyi okumaları ve imzalanan kağıtlarda hangi sözlerin verildiğine iyi bakmaları gerektiğine vurgu yapılıyor.

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

Ekim ayındaki kampanyalarda bankaların sunduğu imkanlar şu şekilde:

ŞEKERBANK

Şekerbank, maaş tutarına göre 5 bin, 8 bin, 10 bin ve 12 bin lira promosyon veriyor. Ek olarak 2 fatura talimatına 3 bin, kredi kartıyla 5 bin liralık alışverişe 5 bin, KMH'ye 4 bin, sigortaya 5 bin ve vadesiz hesaba maaşa göre 1.000 ila 6.000 lira arasında ödeme sunuluyor. Böylece 35 bin TL'ye varan promosyon imkanı bulunuyor.

ING

ING'de maaşa göre 15.000 TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon, ek koşullarla birlikte toplamda 32.000 TL'ye varan promosyon bulunuyor. Ek koşullarla 4 fatura talimatına 4 bin, Turuncu Hesap'ta 100 bin lira bakiyeye 2.500, 75 bin lira kredi kullanımına 3.500, mobilden müşteri olmaya 3 bin lira ek promosyon verilebiliyor. Kart harcamalarında da toplam 4 bin liraya kadar iade bulunabiliyor. Böylece emeklinin maaşına göre toplam rakam 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans'ta ek şartlarla birlikte promosyon tutarı 32 bin liraya kadar çıkıyor. İki fatura talimatı, yedek hesap başvurusu ve kredi kartıyla tek seferde 5 bin lira harcama gibi şartlarla maaşa göre 13 bin, 18.500, 22 bin ve 27 bin lira ödeme yapılırken, emekli yakını getirenlere kişi başına 500, toplamda 5 bin liraya kadar ek ödeme sunuluyor.

ALBARAKA TÜRK

Albaraka Türk'te maaşa göre 8.300 ila 20 bin lira arasında temel promosyon bulunuyor. Ek ödemelerle toplam tutar 30 bin liraya kadar çıkıyor.

DENİZBANK

DenizBank'ta temel promosyon 5 bin ila 12 bin lira arasında olurken KMH, fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi şartlarla ek promosyon 18 bin liraya kadar çıkıyor ve toplam tutar 30 bin liraya ulaşıyor.

AKBANK

Akbank'ta emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon veriliyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, maaş tutarına göre Ekim ayında 15.000 TL'ye kadar nakit promosyona ek koşullara bağlı olarak 10.000 TL'ye kadar ek imkan sunuyor. Toplam rakam ise 25.000 TL'ye ulaşıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası'nda temel promosyon 6.250 ila 15 bin lira arasında değişirken fatura talimatı, banka ve kredi kartı harcamaları ile yeni kasko veya konut poliçesi gibi şartlarla toplam rakam 25 bin liraya kadar çıkıyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi'de maaşa göre 6.250 ila 15 bin lira arasında promosyon ödeniyor. Fatura talimatı, kredi kartı harcaması, mobil uygulama kullanımı ve mobilden müşteri olma gibi ek koşullarla toplam rakam 30 bin liraya kadar çıkıyor.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk'te ise temel promosyon 5 bin ila 12 bin lira arasında bulunuyor. Fatura talimatı ve kart harcamasına yönelik ek ödemelerle toplam tutar 14 bin liraya kadar yükseliyor.

QNB

QNB'de maaş tutarına göre 8.500, 13.500, 16.500 ve 20 bin lira promosyon ödeniyor. Eczane ve market harcamalarına yönelik yıllık 3 bin liraya kadar iade imkanı da bulunuyor.

VAKIF KATILIM

Vakıf Katılım'da ise maaş dilimine göre 8.750 liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıkan promosyon seçenekleri bulunuyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'nda 12 bin liraya kadar emekli promosyonuna ek olarak toplam 90 bin liraya varan imkan sunuluyor. Bu kapsamda 12 ay vadeli faizsiz 40 bin lira kredi, her ay 6 bin liraya kadar Bankkart Lira ve faizsiz, 3 ay taksitli 25 bin lira nakit avans imkanları yer alıyor.