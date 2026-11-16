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Zam için Ankara'dan kulis bilgisi: En güçlü seçenek! O formül rafa mı kalktı?

Emekli, memur ve memur emeklisi yeni yılda maaşlarına yapılacak artışa kilitlendi. Gündemde zamla ilgili çeşitli formüller konuşulurken uzman isim kulis bilgilerini aktardı.

Zam için Ankara'dan kulis bilgisi: En güçlü seçenek! O formül rafa mı kalktı?
Hande Dağ

Emekli, memur ve memur emeklisi maaş zammı için yeni yılı merakla bekliyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı da emekli maaşlarına yapılacak iyileştirmeye yönelik çalışmalara çevrildi. Çeşitli formül ve alternatiflerin gündeme geldiği konuşulurken kulis bilgileri de merak ediliyor. Uzman isimden yeni bir kulis bilgisi geldi.

Zam için Ankara dan kulis bilgisi: En güçlü seçenek! O formül rafa mı kalktı? 1

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 arası (ortalama yüzde 10), memur ve memur emeklisinin ise yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 arası (ortalama yüzde 8) şeklinde artışın hesaplandığını aktardı.

Zam için Ankara dan kulis bilgisi: En güçlü seçenek! O formül rafa mı kalktı? 2

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyonun altında artış yapılmayacak" sözünü anımsatan Karakaş, "Bu vaat yerine getirilirse memur ve emeklisine ilave 2 puan eklenecektir. Böylece memur kesimi de SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi yüzde 10 civarında bir artış alacaktır" dedi.

Zam için Ankara dan kulis bilgisi: En güçlü seçenek! O formül rafa mı kalktı? 3

Diğer yandan ek zamla ilgili gelişmeler de dikkatle takip ediliyor. Karakaş "Ankara kulislerinde esen rüzgârlar, çalışan ve emeklilerin lehine dönmeye başladı. Üç yıldır kemer sıkan milyonların artık dayanacak gücü kalmadı. Siyasi teşkilatlar ve milletvekilleri, sahadaki bu feryadı hükûmete iletiyor. Kulislerde "Şimdi değilse ne zaman?" sorusu yüksek sesle soruluyor" ifadelerini kullandı.

Zam için Ankara dan kulis bilgisi: En güçlü seçenek! O formül rafa mı kalktı? 4

Seyyanen zam beklentisi ile ilgili de Karakaş, "Üç yıldır seyyanen zam alamayan memur emeklisi için bu ocak ayı hayati bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilgili bakanlıklar ilave iyileştirme üzerinde çalışıyor" dedi.

Zam için Ankara dan kulis bilgisi: En güçlü seçenek! O formül rafa mı kalktı? 5

"BU FORMÜL RAFA KALKTI"

Devamında "gündemden düşen formül"ü de işaret eden Karakaş "Başlangıçta tüm emeklilere 10 bin ila 15 bin TL arasında seyyanen artış konuşuluyordu. Ancak SGK bütçe verileri incelendiğinde, ek bütçe olmadan bu rakamların yıl boyu karşılanamayacağı görüldü ve bu formül rafa kalktı" ifadelerini kullandı.

Zam için Ankara dan kulis bilgisi: En güçlü seçenek! O formül rafa mı kalktı? 6

Peki, en güçlü senaryo ne? En güçlü senaryoya ilişkin ise Karakaş, "Ankara'da konuşulan en güçlü seçenek, mevcut oranlara yüzde 5 ila yüzde 15 arasında refah payı eklenmesidir." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN 'EMEKLİ' AÇIKLAMASI

Öte yandan TRT Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adaletli ve hakkaniyetli bir anlayışla emeklilerin durumunu iyileştirmeye dönük yeni bir çalışma yaptıklarını ve yıl sonundan önce bu kanunu Meclise ileteceklerini bildirdiğini anımsatıp, "Bu sadece asgari emeklilerle ilgili değil, sistemin ve emeklilerin geneline ilişkin bir çalışma. Prim ödeme gün sayısı gibi, yaş gibi faktörler de bu çalışmada tartışılan konular." şeklinde konuşmuştu.

Yılmaz, 17 milyondan fazla emekli bulunduğunu, sosyal güvenlik sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini dikkate alan bir yaklaşım içinde farklı alternatifler üzerinde durduklarını belirtip, "Her halükarda emeklimize enflasyonun üzerinde bir artışı hedefleyen bir çalışmayı tamamlayıp Meclisimizin takdirine sunacağımızı ifade edebilirim." demişti.

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