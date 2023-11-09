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EMEKLİ İKRAMİYESİ 5000 TL ÖDEME TAKVİMİ 2023: SSK BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hangi tarihte? Cumhuriyetin 100. yılına özel!

09.11.2023 08:12 | Son Güncelleme:
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Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 12 milyondan fazla kişiyi yakından ilgilendiriyor. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılda 2 kez ödenen ikramiyeler, bu yıl Cumhuriyetin 100. yıl dönümü olması sebebiyle bir kereye mahsus 3. kez 5000 TL olarak ödenecek. Bakan Işıkhan 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme tarihinin 15 Kasım’ı geçmeyeceğini söylemişti. Peki, SSK BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hangi tarihte? İşte 4A SSK, 4B Bağkur emeklisi için tahsis numarasına göre tarihler!

EMEKLİ İKRAMİYESİ 5000 TL ÖDEME TAKVİMİ 2023: SSK BAĞKUR emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek, hangi tarihte? Cumhuriyetin 100. yılına özel!

5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir defaya mahsus Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel sadece çalışmayan emeklilere verileceğini açıkladığı 5000 liralık ödeme için birçok SSK ve BAĞKUR'lu internette araştırma yapıyor. 4A, 4B SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi. İşte 5 bin TL emekli ikramiyesinde son durum…

emekli ikramiyesi 5000 tl

5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihine ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Ödemeler, Kasım’ın 15’ini geçmeyecek gibi duruyor.”

100

ÇALIŞAN EMEKLİLER 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN FAYDALANABİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.

emekli ikramiyesi 5000 tl

EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?

Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.

emekli ikramiyesi 5000 tl

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARI DA İLGİLENDİRİYOR!

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor. Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.

emekli ikramiyesi 5000 tl

4A SGK-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

emekli ikramiyesi 5000 tl

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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