Emekli ikramiyesi ile ilgili önemli gelişme! İtirazlar tek tek iletilince Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Herkesi kapsayabilir…

Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi sonrasında çalışan ve çalışmayan emekli ayrımı tartışmalara neden olmuştu. Tepkilerin artmasının ardından emekli ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişmeler yaşandığı öğrenildi. İddiaya göre Erdoğan, ikramiyenin tüm emeklileri kapsaması için talimat verdi. Ayrım yapmadan emekli ikramiyesi tüm emeklilere verilebilir. İşte detaylar…

"KONU ERDOĞAN'A GÖTÜRÜLDÜ"

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikramiyenin tüm emeklileri kapsaması için talimat verdiğini yazdı.

İşte Babacan'ın konuyla ilgili bugünkü yazısı:

"Çalışan emeklileri ikramiye dışında bırakan hükümete, çalışmak zorunda kalan emeklilerden büyük itiraz geldi. Önce kapsam dışında kalan çiftçileri, ardından muhtarları ikramiye kapsamına almak için çalışma başladı. Ancak tepkiler dinmeyince konunun götürüldüğü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm emeklileri kapsama alacak bir çalışma yapılması talimatını verdi.

Edinilen bilgiye göre, çalışmayan emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiyeye yönelik tepkiler sürünce emekli çiftçilerin ikramiye kapsamına alınması kararlaştırıldı. Ancak, emekli çiftçilerin dışında belediye meclisi, il genel meclislerinin emekli üyeleri ve emekli muhtarların da ikramiyeden yararlanamadığı ortaya çıktı. Muhtarlar, belediye ve il genel meclisi üyelerinin sadece aylık 400 lira huzur hakkı aldıkları, bu nedenle çalışan muamelesi görüp ikramiye dışında tutuldukları görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜLER

Ek düzenleme yapmak için çalışmalar sürerken AK Parti yöneticileri diğer çalışan emeklilerin kapsam dışında kalmasının yerel seçim öncesi sıkıntı yaratacağı ve ihtiyacı olduğu için çalışmak zorunda kalan emeklilerin tepkisinin arttığını ifade ettiler. Bu konu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a götürüldü. Parti yöneticilerinin görüşmede, “İstisnalar bize sıkıntı çıkartıyor. Emeklilere verdiğimiz ikramiye değil, istisnalar tartışılıyor. Olumlu bir şey yapalım dedik, sürekli olumsuzluk konuşuluyor. Şimdi belli kesimin ikramiye almasını sağlarsak bu kez dışında kalanlardan büyük tepki alacağız. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dahil tüm emeklilerin ikramiyeden yararlanmasını sağlayalım” önerisini dile getirdiler.

EMEKLİLERE AYRIM YAPILMADAN İKRAMİYE GELEBİLİR

Erdoğan’ın bu öneriye sıcak baktığı ve maliyet hesabı çıkartılmasını istediği öğrenildi. Cumhurbaşkanının, Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma Bakanı'ndan konunun yeniden değerlendirilmesi, kapsam dışında kalanların ikramiye alabilmesi için çalışma yapılmasını istediği dile getirildi. Kısa sürede tamamlanması istenilen çalışmadan olumlu sonuç çıkarsa tüm emeklilere ayrım yapılmadan ikramiye verilmesi yönünde bir düzenleme önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı’na sunulacak torba yasa teklifi içine konulacak."





