FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli kök maaşında yüzde 25 kabusu! Enflasyon rakamlarının ardından SGK Uzmanı İsa Karakaş hesap yaptı! 'Sıfır zam' alacakları açıkladı

Emekli kök maaşında yüzde 25 kabusu! Enflasyon rakamlarının ardından SGK Uzmanı İsa Karakaş hesap yaptı! 'Sıfır zam' alacakları açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
03.04.2024 16:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in mart ayı enflasyonunu açıklamasının ardından memur ve emekliler için Temmuz hesabı da başladı. Zamda 3 aylık oran kesinleşti. Peki emekli maaşı zammı ne oldu? 3 aylık enflasyon farkı ile memur zammı oranı ne? Kök maaşlar için yeni bir düzenleme gündemde mi? İşte detaylar...

Emekli kök maaşında yüzde 25 kabusu! Enflasyon rakamlarının ardından SGK Uzmanı İsa Karakaş hesap yaptı! 'Sıfır zam' alacakları açıkladı

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı iki aylık enflasyonun ardından yüzde 11,53 olarak kesinleşmişti. Mart ayı enflasyonu ile emekli maaşı zammı 3 aylık rakamları da netleşmiş oldu. Buna göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,05 olarak hesaplandı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayı için beklenen zam oranı üzerinden kök maaş çıkmazına vurgu yaptı. Karakaş, yüzde 25 zam olması halinde zammın yansımayacağı emeklileri de açıkladı.

2

“YÜZDE 25 ZAM OLURSA ‘SIFIR’ ZAM ALACAK EMEKLİLER VAR”

Karakaş TGRT Haber'de TÜİK verilerini değerlendirdi. Karakaş

Karakaş,“Şöyle bir sorun var. Yüzde 25’i kök maaşa eklediğimiz zaman, sıfır zam alacak olan kişiler var. Kimler onlar? Refah payı hariç yüzde 25 zam olursa 8 bin TL ve altında olanlar ‘sıfır’ çekecek. 8 bin ve altındakilere yüzde 25 zam yansımayacak.” dedi.

4

“MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN ALTINDA KALACAK”

"Memurların yüzde 15 oranındaki biliyorsunuz, Toplu Sözleşme ve bir de enflasyon farkı zammı aldığı zaman yüzde 24-25 civarında bekliyorum. Bu oranda olduğu zaman memur emeklileri yani Emekli Sandığı emeklileri bunun 5-6 puan altında olacak. Bu da yüzde 18 civarında olur. Bu da hesaplama yönteminden yani Toplu Sözleşme’den kaynaklanıyor. Şimdi de memur emeklileri daha düşük kalacak. Geçen yıl temmuz ayında, ve bu yıl ocak ayında emeklilerde bir eşitleme oldu. Bu temmuz ayında da yapılacak zamlarda yine eşitleme bekliyoruz. Tahminim temmuz ayında tüm emeklilerin yüzde 24-25 oranında zam almasını bekliyoruz."

7

KÖK MAAŞ İÇİN YENİ KULİS: 10 BİN TL FORMÜLÜ

“Hükümetin bunu böyle bırakacağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Temmuz ayında bütün emekli maaşlarını masaya yatıracağını söylemişti. Dolayısıyla bu kök maaş sorununa kesin çözüm gelmesini bekliyoruz. Şu anda kulislerden aldığımız bilgiye göre, bütün kök maaşların 10 bin lira sınırına getirilmesi gibi formüller de söz konusu olacak. Kök maaş 10 bin liraya çıkarıldığı zaman, yüzde 25 zammı da eklediğiniz zaman en düşük emekli maaşı temmuzda 12 bin 500 TL olabilir."

5

"REFAH PAYI VERİLMESİ ELZEM"

Bir de gündemde olan refah payı var. Refah payı verecek mi hükümet, vermeyecek mi? Hükümet kanadından gelen açıklamalara baktığımız zaman emekli maaşlarının masaya yatırılması söz konusu olacak. Açıklamalara bakıldığında artık emeklilere de refah payı verilmesi elzemdir.”


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesi için yeni kampanya başlatıldıDeprem bölgesi için yeni kampanya başlatıldı
'Kentsel dönüşüme girecek daire aranıyor''Kentsel dönüşüme girecek daire aranıyor'
Kamu bankalarından sonra sıra özel bankalarda! Emekli promosyonları güncellendİKamu bankalarından sonra sıra özel bankalarda! Emekli promosyonları güncellendİ
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon emekli Kök Maaş Nedir SGK uzmanı
En Çok Okunan Haberler
Kamu bankalarından sonra sıra özel bankalarda! Emekli promosyonları güncellendİ

Kamu bankalarından sonra sıra özel bankalarda! Emekli promosyonları güncellendİ

Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

Erdoğan'ın kibir çıkışı sonrası herkes onları arıyor! İlk ismi canlı yayında açıkladı

SON DAKİKA: PFDK cezaları açıkladı!

SON DAKİKA: PFDK cezaları açıkladı!

Van gerilimi tırmanıyor! CHP ve TİP'ten destek, avukatlara müdahale

Van gerilimi tırmanıyor! CHP ve TİP'ten destek, avukatlara müdahale

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Emekli zammı ve memur maaşı için 3 aylık oran netleşti

Seçim sonrası iki zorlu karar: ‘Ani durgunluğun habercisi’ diyerek anlattı

Seçim sonrası iki zorlu karar: ‘Ani durgunluğun habercisi’ diyerek anlattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.