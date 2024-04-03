Emekli kök maaşında yüzde 25 kabusu! Enflasyon rakamlarının ardından SGK Uzmanı İsa Karakaş hesap yaptı! 'Sıfır zam' alacakları açıkladı

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı iki aylık enflasyonun ardından yüzde 11,53 olarak kesinleşmişti. Mart ayı enflasyonu ile emekli maaşı zammı 3 aylık rakamları da netleşmiş oldu. Buna göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 15,05 olarak hesaplandı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayı için beklenen zam oranı üzerinden kök maaş çıkmazına vurgu yaptı. Karakaş, yüzde 25 zam olması halinde zammın yansımayacağı emeklileri de açıkladı.

“YÜZDE 25 ZAM OLURSA ‘SIFIR’ ZAM ALACAK EMEKLİLER VAR”

Karakaş TGRT Haber'de TÜİK verilerini değerlendirdi. Karakaş

Karakaş,“Şöyle bir sorun var. Yüzde 25’i kök maaşa eklediğimiz zaman, sıfır zam alacak olan kişiler var. Kimler onlar? Refah payı hariç yüzde 25 zam olursa 8 bin TL ve altında olanlar ‘sıfır’ çekecek. 8 bin ve altındakilere yüzde 25 zam yansımayacak.” dedi.

“MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNİN ALTINDA KALACAK”

"Memurların yüzde 15 oranındaki biliyorsunuz, Toplu Sözleşme ve bir de enflasyon farkı zammı aldığı zaman yüzde 24-25 civarında bekliyorum. Bu oranda olduğu zaman memur emeklileri yani Emekli Sandığı emeklileri bunun 5-6 puan altında olacak. Bu da yüzde 18 civarında olur. Bu da hesaplama yönteminden yani Toplu Sözleşme’den kaynaklanıyor. Şimdi de memur emeklileri daha düşük kalacak. Geçen yıl temmuz ayında, ve bu yıl ocak ayında emeklilerde bir eşitleme oldu. Bu temmuz ayında da yapılacak zamlarda yine eşitleme bekliyoruz. Tahminim temmuz ayında tüm emeklilerin yüzde 24-25 oranında zam almasını bekliyoruz."

KÖK MAAŞ İÇİN YENİ KULİS: 10 BİN TL FORMÜLÜ

“Hükümetin bunu böyle bırakacağını düşünmüyorum. Cumhurbaşkanı Temmuz ayında bütün emekli maaşlarını masaya yatıracağını söylemişti. Dolayısıyla bu kök maaş sorununa kesin çözüm gelmesini bekliyoruz. Şu anda kulislerden aldığımız bilgiye göre, bütün kök maaşların 10 bin lira sınırına getirilmesi gibi formüller de söz konusu olacak. Kök maaş 10 bin liraya çıkarıldığı zaman, yüzde 25 zammı da eklediğiniz zaman en düşük emekli maaşı temmuzda 12 bin 500 TL olabilir."

"REFAH PAYI VERİLMESİ ELZEM"

Bir de gündemde olan refah payı var. Refah payı verecek mi hükümet, vermeyecek mi? Hükümet kanadından gelen açıklamalara baktığımız zaman emekli maaşlarının masaya yatırılması söz konusu olacak. Açıklamalara bakıldığında artık emeklilere de refah payı verilmesi elzemdir.”







