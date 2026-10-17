Emekli maaş zammı için 5 farklı senaryo! En düşük aylık 26 bin TL’yi aşabilir

Milyonlarca emeklinin gözü Ocak 2027’de yapılacak maaş artışına çevrildi. Yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. Yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda en düşük emekli aylığının ulaşabileceği tutarlar da hesaplanmaya başladı.

Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığı için yapılan hesaplamalarda farklı kurumların tahminleri öne çıkıyor. Ancak açıklanan rakamların tahminlere dayalı olduğu ve kesin zam oranının henüz belli olmadığı unutulmamalı.

EMEKLİ ZAMMINDA 3 AYLIK ENFLASYON HESABI

Sabah'ta yer alan habere göre, Temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emeklilerin ocak zammı için ilk üç aylık hesaplama ortaya çıktı.

Paylaşılan verilere göre temmuzda yüzde 1,78, ağustosta yüzde 1,84 ve eylülde yüzde 1,84 olarak gerçekleşen enflasyonun ardından üç aylık kümülatif artış yüzde 5,57 oldu.

Bu oran, mevcut 23 bin 552 TL’lik en düşük emekli aylığına uygulandığında maaş yaklaşık 24 bin 864 TL’ye yükseliyor. Ancak bu hesaplama, yalnızca üç aylık enflasyon verilerine dayanıyor. Ocak ayında uygulanacak kesin artış için yılın son üç ayına ait verilerin de açıklanması gerekiyor.

OCAK 2027 İÇİN 5 FARKLI ZAM SENARYOSU

Yıl sonu enflasyonuna ilişkin farklı tahminler, emekli maaşlarının hangi seviyeye ulaşabileceğine dair çeşitli senaryolar ortaya koyuyor.

Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan hesaplamalar şöyle:

TCMB tahmini: Yüzde 8,70 zamla 25 bin 601 TL

Orta Vadeli Program (OVP): Yüzde 9,04 zamla 25 bin 681 TL

Piyasa katılımcıları beklentisi: Yüzde 10,06 zamla 25 bin 921 TL

AA Finans beklentisi: Yüzde 10,11 zamla 25 bin 933 TL

Finansal Kurumlar Birliği (FKE) tahmini: Yüzde 10,73 zamla 26 bin 79 TL

Bu senaryolara göre en düşük emekli aylığının 25 bin 601 TL ile 26 bin 79 TL arasında bir seviyeye ulaşması ihtimali hesaplanıyor. Gerçekleşecek enflasyon ve olası yasal düzenlemeler, ödenecek maaşın belirlenmesinde etkili olacak.

30 BİN TL MAAŞ ALAN EMEKLİNİN YENİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Zam senaryoları, en düşük emekli aylığının yanı sıra daha yüksek maaş alan emekliler için de yeni hesaplamaları beraberinde getiriyor.

Mevcut maaşlara farklı zam oranları uygulandığında ortaya çıkan tahmini tutarlar şöyle:

Not: Tablodaki tutarlar belirtilen zam oranlarının mevcut maaşlara uygulanmasıyla hesaplanan yaklaşık değerlerdir. Yuvarlama nedeniyle küçük farklılıklar oluşabilir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 26 BİN TL OLACAK MI?

En düşük emekli aylığının 26 bin TL seviyesini aşması, paylaşılan senaryolar arasında en yüksek artış beklentisinin gerçekleşmesine bağlı görünüyor.

Bununla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına uygulanacak enflasyon kaynaklı artış ile en düşük emekli aylığı için yapılabilecek yasal düzenleme birbirinden farklı konular. Bu nedenle en düşük aylığın kesin olarak hangi tutara ulaşacağı henüz belli değil.

Ocak 2027 zammı, yılın kalan aylarına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanması ve ilgili kararların netleşmesiyle kesinlik kazanacak.