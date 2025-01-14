Emekli maaşı hesaba yatacak rakamı hesaplama yöntemi! e-Devlet'ten tek tek gösterdi, SSK, Bağkur 2025 ekranı

Emekli maaşı ne kadar oldu? SGK ve Bağkurlu için emekli maaşı hesaplama rehberi belli oldu. En düşük emekli maaşı düzenlemesinde kök maaş hesabı nasıl yapılır? Emekliler gelen zamla beraber banka hesaplarına ne kadar emekli maaşı yatacağını merak ediyor. Buna göre e-Devlet üzerinden de maaş kontrol edilebiliyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, maaş hesaplama yöntemi için emeklilerin adım adım yapacaklarını anlattı. İşte emekli maaşı ile ilgili o detaylar ve 2025 e-Devlet hesaplama ekranı...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR YATACAK?

A Haber canlı yayınında konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya "Burada en düşük emekli maaşından etkilenecek 3 milyon 800 bin emekli vatandaşımız vardı. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan bir açıklama yaptı. En düşük emekli maaşında enflasyon oranında artırılacağını yani yüzde 15.75 SSK ve Bağkur emeklilerinin aldığı enflasyon kadar en düşük emekli maaşı da artış göstereceğini açıkladı. Bununla ilgili de bir yasal düzenleme var. Önümüzdeki haftalarda bunu bekliyoruz. Tabii ki bu Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu bir rakam. Mecliste farklı rakamlar da konuşulabilir. Şimdi bu hesaplamalar nasıl yapılacak? Kimler 14 bin 469 lira alacak?" ifadelerini kullandı.

"14 BİN 469 LİRANIN ALTINDA BİR MAAŞ OLMAYACAK"

Devamında Çetinkaya "Bir kere şunu söylemek ifade etmek istiyorum; 12 bin 500 lira maaş alan herkes bir kere 14 bin 469 liraya yükselmiş oldu. Yani kök maaşı daha da düşük olanlar 14 bin 469 liranın altında bir maaş olmayacak" dedi.

Hesaplamaları anlatan Çetinkaya "Diyelim sizin 2024 yılında 11 bin liralık bir kök maaşınız vardı. Ancak hesabınıza geçen 12 bin 500 liraydı. Yani bin 500 liralık Hazine desteği vardı. Bunun hesaplamasını nasıl yapacaksınız? 11 bin liraya yüzde 15.75 ekleyeceksiniz; 1733 lira yapıyor. Yani sizin enflasyon farkı ile beraber kök maaşınız 12 bin 733 lira oldu ancak bu rakamın üzerine bir de yüzde 4'lük ek ödeme ilave edeceksiniz, bu da 510 lira yapıyor. Yani sizin aslında totalde net geliriniz yani kök maaşınız 11 bin liradan 13 bin 243 liraya yükseldi. Ancak bu rakam en düşük emekli maaşının altında kaldığı için 1226 liralık da Hazine desteği ilave olacak. Sizin banka hesabınıza 14 bin 469 lira geçmiş olacak" şeklinde konuştu.

"EK ÖDEME TUTARINI 26 İLE ÇARPARSANIZ HESABINIZA GEÇECEK RAKAM ÇIKAR"

E-devlet üzerinden kök maaş ve emekli maaşı hesabı hesaplaması yapmayı da anlatan Çetinkaya "Burada kök maaş hesabını şu şekilde de yapabilirsiniz. Çok güzel bir formülize. e-Devlet sistemine girdik. Ben şimdi burada onu da izah edeceğim e-Devlet'ten nasıl bakılıyor... Diyelim sizin e-Devlet sisteminde görmüş olduğunuz ek ödeme tutarı 480 lira 77 kuruş, misalen konuşuyorum bu her emeklide farklıdır. Bunu 25'le çarparsanız bu sabit bir sayıdır, buradaki sizin kök maaşınız ortaya çıkacak. Toplam hesabınıza geçecek rakamı merak ediyorsanız; bu ek ödeme tutarını 26 ile çarparsanız hesabınıza geçecek rakam çıkar" dedi.

Devamında Çetinkaya "Şimdi bunu e-Devlet'e girdiğimizi varsayalım; ben sizler için girdim, kayıtlarını döktüm. e-Devlet şifrenizle ve TC kimlik numaranızla giriş yapıyorsunuz. Karşınıza e-Devlet giriş sayfasında arama butonuna 'emekli ödeme bilgileri' yazıyorsunuz, ara tuşuna basıyorsunuz, karşınıza burada 4A, 4B, 4C yani SSK, memur ve Bağkur'lularla ilgili ödeme bilgileri var. Burada ben 4B Bağkur'luları seçtim. Ondan sonra karşınıza ikinci sayfa çıkıyor. Burada yılı ve ayı seçiyorsunuz, sorgula diyorsunuz ve üçüncü sayfada böyle bir ekran çıkıyor. Peki buradaki kafa karışıklığını gidermek için ne yapmak lazım? Sadece sizin şuraya bakmanız yeterli; ek ödeme tutarı. Diyelim burada 1000 lira yazıyorsa sizin bunu 25 ile çarparsanız kök maaşınız 25 bin lira, 26 ile çarparsanız hesabınıza yatacak rakam 26 bin lira. Yani ek ödeme tutarını 26 ile çarpın banka hesabınıza geçecek rakamı öğrenin" ifadelerini kullandı.

İŞTE ADIM ADIM E-DEVLET ÜZERİNDEN EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA