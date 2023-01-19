Emekli maaşı hesaplama tablosu erişime açıldı! İşte 2023 emekli zammı sonrası SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı

Emekli maaşını hesaplama isteyenler SGK hesaplama ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. Emekli maaşına yapılan zam oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. 2023 ocak zammı ile beraber en düşük emekli maaşı 5500 TL'ye yükseldi. 4A emekli maaşı hesaplama işlemi SGK üzerinden online olarak yapılabiliyor. İşte 2023 emekli zammı sonrası SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI AÇILDI

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vatandaşlara sunduğu emeklilik yaşı ve maaş hesaplama robotu sayesinde emekli aylığı sorgulanabiliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, "2023 yılı Ocak dönemi aylık artışı verileri sisteme yükleninceye kadar uygulama geçici olarak kapatılmıştır." denilmişti. Emekli maaşı hesaplama ekranı erişime açıldı.

SGK HESAPLAMA EKRANI- TIKLAYINIZ



SGK emekli maaşı sorgulama işlemi ekranı üzerine TC Kimlik Numarası bilginizi girmeniz gerekiyor. SK Sicil Numarası bilginizi, baba adınızı, nüfusa Kayıtlı olduğunuz ili ve doğum tarihinizi girin. Ardından sorgulama butonuna tıklayarak sonuçlara ulaşabilirsiniz. Prim günü sayısı 3600'den az olan vatandaşların emekli aylık bilgisi görünmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ne zaman emekli olurum robotunu kullanarak tablo ile net bir şekilde emekli olacağınız yaşı kolayca öğrenebilirsiniz.



4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar ise e-Devlet sistemine giriş yaparak kolayca alacakları maaş tutarını görüntüleyebilirler. Bu işlem için hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B Emekli Maaşı Hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ



4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

Bu hesaplama işlemini uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ veya e-Devlet sistemine giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemi için link üzerinden açılan ekrandan istenen bilgileri doldurmanız gerekiyor.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA-TIKLAYINIZ

