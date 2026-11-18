2027 yılına kısa bir süre kala emekli maaşlarına yapılacak ocak zammına ilişkin hesaplamalar hız kazandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılacak artışta 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen 6 aylık enflasyon belirleyici olacak. Memur emeklilerinin zam oranı ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına göre hesaplanacak. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminini güncellemesiyle birlikte zam beklentileri de yeniden şekillenirken emekliler için farklı artış senaryoları gündeme geldi. Enflasyon kaynaklı zamma ek olarak refah payı verilmesi, seyyanen zam yapılması gibi seçenekler gündemdeki yerini koruyor. Peki, mevcut tahminlere göre emekli maaşlarına ne kadar zam gelebilir, farklı senaryolarda maaşlar hangi seviyeye ulaşabilir? Uzman isimden dikkat çeken yorumlar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerle ilgili yaptığı açıklamaların ardından gözler detaylara çevrildi. Bu noktada hem kulis bilgileri hem de uzmanların görüşleri merak ediliyor.

"HALA ÇALIŞMANIN DEVAM ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

TGRT Haber yayınında konuşan SGK Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı:

"İlk başlarda daha çok seyyanen zam yapılacağına dair kulis bilgileri vardı. Daha sonra seyyanen zam olmayabilir şeklinde kulis bilgileri geldi. Ben tabii şu anda hala çalışmanın devam ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda netleşmiş bir şey henüz yok. Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Evvelsi gün Sayın Şimşek de aynı şekilde açıklamalar yaptı. Belli noktalarda çalışmaların ne yöne gittiğine dair aslında fikrimiz var.

Özellikle emeklilerimizde şöyle bir durum olacak gibi gözüküyor. Bir kere bütün emeklileri kapsayan bir refah payı artışı yapılacak. Yani bu ne demek? Az emekli maaşı alan da, çok emekli maaşı alan da bu artıştan faydalanacak. Ne kadar olacağını bütçede konulan rakam belirliyor. Plan bütçe komisyonunda SGK bütçesi görüşülürken yaklaşık 800 milyar 1 trilyona yakınlık bir ek kaynağın konulduğunu biliyoruz. Ama ben bunun özellikle plan bütçeden sonra genel kurulda biliyorsunuz görüşülüyor bütçe, Genel kurul görüşmeleri sırasında biraz daha artırılabileceğini düşünüyorum. Çünkü Mehmet Bey'in yaptığı açıklamalarda üç farklı kaynaktan buraya aktarımda bulunacaklarını söylemişlerdi. Belki biraz daha artar. Çünkü emeklilerimizde kişi başına düşen ek artışın da onları mutlu edecek bir rakam olması gerekiyor. Şu an itibariyle biraz düşük gibi gözüküyor.

12 milyonun üzerinde kendinden emekli vatandaşımız var. Toplamda 17.150.000 maaş tahsis var. Bunun yaklaşık olarak 4.800.000 civarındaki kısmı da dul yetim işte engelli mağluliyet maaşları gibi maaşlar. Burada toplam 17 milyonun üzerindeki kişiye 800 milyarı böldüğümüzde 4.000 liralara yakın bir artışa denk geliyor aşağı yukarı. Baktığımızda bu emeklilerimizi memnun edecek bir rakam gibi gözükmüyor. Çünkü 10 bin liranın altına pek emeklilerimiz burada artış olarak, yani hepimiz sahadayız, artış olarak düşük kalabileceğine dair söylemleri ve serzenişleri var. Dolayısıyla burada tekrar bir ek kaynak bulunarak bu rakamın artırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Emeklilerimize bu şekilde dişe dokunur bir zam yapmak inşallah bütçeye konulacak kaynakla mümkün olacaktır diye düşünüyorum"

YAŞ VE PRİM KRİTERLERİ

Gündemde konuşulan yaş ve prim gibi kriterlere dair de konuşan Bal, "Zamanında biliyorsunuz EYT vardı emeklilikte yaşa takılanlar. Şimdi de emeklilerin yaşa takılması gibi bir şeyin ben doğru olacağını açıkçası düşünmüyorum. Emekliler için de yaş skalasının sonuçta tahsis hakkı varsa, emekli maaşı bağlanmışsa, burada o maaşın seni daha az artırıyoruz, ötekini daha çok artırıyoruz şeklinde bir uygulamanın çok doğru olacağını düşünmüyorum. Buradaki geçerli olacak olan uygulama daha fazla primi olan, zaten bu da telaffuz ediliyor, daha fazla primi olan vatandaşlarımıza yani SGK aktöriyel dengesine zamanında daha fazla katkı bulunmuş vatandaşlarımıza daha yüksek bir zam artışı. Bu özellikle en düşük emekli maaşında çarpıcı şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle ki 3600 günle emekli olan vatandaşımız da bugün aynı maaşı alıyor, 9.000 prim günüyle emekli olan vatandaşımız da aynı maaşı alıyor. Dolayısıyla yani herkesin o en düşük emekli maaşında buluşması aslında çok iyi bir şey değil. Bu konuda yapılacak olan düzenlemenin gerçekten hakkaniyeti biraz daha fazla sağlayacağını, adaleti biraz daha fazla sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah daha çok bu konuya yönelerek buradaki durumun skalanın düzeltilmesi daha faydalı olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

En düşük emekli maaşı ile ilgili de konuşan Bal, "Şimdi 23.552 lira şu anki en düşük emekli maaşımız. Bu uygulamanın devam edeceğini varsayarak konuşuyoruz. Biliyorsunuz ki bu uygulama da her 6 ayda bir kanun marifetiyle devam ediyor. Yani Meclis'ten kanun çıkarak devam ediyor. 23.552 liraya %11 civarında bir zam gelecek. Zaten bu kanuni oran olarak enflasyon farkı olarak uygulanacak yıl sonunda. Bu uygulandığında 26.000 TL civarına geliyor maaş. Zaten 23.552'yi aldık, getirdik 26'ya. Daha sonrasında da işte biraz önce bahsettiğimiz refah payı veya seyyanen zam şeklinde uygulama gelecek üstüne. Cumhurbaşkanımızın, Sayın Mehmet Şimşek'in ve Işıkhan'ın söylediği bu konu emekli maaşının üzerine yani benim şu anki bütçeye konulan parayla yaptığım hesaplamada 4.000 TL civarına denk geliyor. Yani 26.000 TL 4.000 lira da koyduğumuzda 30 bin liraya zaten gelmiş oluyor. Bu şu anki bütçeye göre tekrar tekrar altını çiziyorum ki ben bunun yeterli olduğunu düşündüğüm için söylemiyorum, halihazırdaki bütçenin bu olduğu için söylüyorum. Onun özellikle altını çizmek istiyorum. Burada daha fazla genel kurulda yapılacak olan görüşmelerde eğer SGK bütçesi emekliler hususunda artırılırsa ben bu rakamın 30.000 liraların üzerine çıkacağını rahatlıkla düşünüyorum ki bunun da ben olacağını düşünüyorum. Çünkü hükümet bu konuda kararlı gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalara baktığımızda 3 senedir emeklilerin o alım gücündeki kaybın farkında olduklarını ve bunun düzeltilmesine yönelik ciddi bir adım atıldığını görüyoruz.

İnşallah bu emeklilerimizi de memnun edecek bir seviyeye gelir. Yani 30 binin üzerine çıkması hemen hemen ya da 30 bin olması kesin gibi gözüküyor ama tabii ki onun üzeri artık bütçe olanakları çerçevesinde bütçeye konulacak kaynağı gördüğümüzde rakamları daha rahat konuşabiliriz" dedi.