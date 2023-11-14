EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi sonrası merak edildi

Emekli maaşı ödeme tarihleri Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5.000 TL ikramiye sonrası araştırılıyor. SSK ve Bağ-Kur'luların emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılıyor. İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve emekli maaşı ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Emekli maaşı ödeme tarihleri değişmedi. Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzdan emekli aylığı almakta olan vatandaşlarımız daha önceki aylarda olduğu gibi yine aynı günlerde aylıklarını almaya devam edecektir. Bu itibarla haber başlığında yer alan maaş günlerinin değiştiği ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre hesaplara aktarılmaktadır.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.





