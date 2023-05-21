EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Temmuz'da emekli zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş!

Emekli maaşı zammı konusunda yapılan son açıklamalar ve konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasında bulunarak, 6 aylık enflasyon rakamlarına ilişkin hesaplamalara ek refah payının da dahil edileceğini belirtti. Emekli maaşı zammı ile ilgili çalışmalar, Bakan Bilgin öncülüğünde yürütülüyor. İşte 21 Mayıs 2023 Pazar günü itibarıyla emekli maaşı zammı ile ilgili son gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız."

KAMU İŞÇİLERİ ZAMMI İÇİN GÖZLER O TARİHTE"

Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammı da salı günü açıklayacağız."

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini müjdeledi.

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde TÜİK tarafından yayımlandı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

