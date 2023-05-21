FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Temmuz'da emekli zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş!

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Temmuz'da emekli zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş!

21.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 aylık enflasyon oranının hesaplanması ve refah payının eklenmesiyle belli olacak SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, Temmuz'da emekli zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olur, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2023: Temmuz'da emekli zammı ne kadar olacak? En düşük ve en yüksek maaş!

Emekli maaşı zammı konusunda yapılan son açıklamalar ve konuya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamasında bulunarak, 6 aylık enflasyon rakamlarına ilişkin hesaplamalara ek refah payının da dahil edileceğini belirtti. Emekli maaşı zammı ile ilgili çalışmalar, Bakan Bilgin öncülüğünde yürütülüyor. İşte 21 Mayıs 2023 Pazar günü itibarıyla emekli maaşı zammı ile ilgili son gelişmeler...

p3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız."

001

KAMU İŞÇİLERİ ZAMMI İÇİN GÖZLER O TARİHTE"

Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammı da salı günü açıklayacağız."

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini müjdeledi.

333

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde TÜİK tarafından yayımlandı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte asgari ücrette seçim sonrası için konuşulan rakam!İşte asgari ücrette seçim sonrası için konuşulan rakam!
Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! 15 bin lira sınırı geldi...
Altın fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesini gördü…Altın fiyatları 3 haftanın en düşük seviyesini gördü…
Anahtar Kelimeler:
son dakika

En Çok Okunan Haberler

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

ATA İttifakı ortağı partiden flaş açıklama!

Sinan Oğan, sosyal medyadan 11 madde paylaştı!

Sinan Oğan, sosyal medyadan 11 madde paylaştı!

Motorinden sonra bir zam da benzine!

Motorinden sonra bir zam da benzine!

‘Düğün sigortası’ ile tüm zararlar karşılanacak…

‘Düğün sigortası’ ile tüm zararlar karşılanacak…

Altın ve dolar rol değiştirdi...

Altın ve dolar rol değiştirdi...

Merkez Bankası verileri yayımlandı! Seçim öncesi piyasalar hareketli

Merkez Bankası verileri yayımlandı! Seçim öncesi piyasalar hareketli

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.