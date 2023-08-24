Emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. "Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammı için tarih verdi. Bu açıklama sonrası birçok kişi arama motorlarında "Emekliye maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Emekli maaşı konusunda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacak" deyip şu ifadeleri kullandı:

"İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok. Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız."

EMEKLİYE EK ZAM İÇİN TARİH NETLEŞTİ

Memur emeklisinin maaş zammını belirlemede en önemli kriterlerden olan toplu sözleşme süreci sürüyor. 6 aylık enflasyon oranına göre şekil alan SGK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı Ocak 2024 dönemi içinse ipuçları gelmeye devam ediyor. Ancak Ocak ayı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekliye ek zam için mesajının ardından ilk adım Ekim ayında atılacak. Meclis’e gelecek düzenleme ile en düşük emekli maaşının refah payı artışı hariç şimdiden 10 bin TL seviyelerine yaklaşması bekleniyor.

