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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı zammı ne zaman yapılacak, ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısına çevrildi

09.10.2023 09:26 | Son Güncelleme:
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Emekli maaşı zam haberleri müjde bekleyen milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Bugün düzenlenecek olan Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı sonrasında emekliye zam olup olmayacağı netlik kazanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti 4. Olağanüstü Kongresi'nde emekli zammına ilişkin detaylara yer verdi. Peki, Emekli maaşı zammı ne zaman yapılacak, ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısına çevrildi

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Emekli maaşı zammı ne zaman yapılacak, ne kadar olacak? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Emekli maaşı zammı ile ilgili gelişmeler merak edildi. Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısı için Erdoğan müjde vereceğini işaret etmişti. Zam müjdesinin açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur emekli maaşı, memur maaşları ve asgari ücret ile beraber 65 yaş, evde bakım ve engelli maaşı yeniden artacak. Emekli maaşı zammı gelişmeleri ile ilgili detaylar haberimizde...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde emekli, memur, işçilerle ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. İlk babine sonrası yapılacak açıklamayla birlikte emekli maaşlarına yapılacak düzenleme de netlik kazanacak. Bakan Işıkhan ise işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası açıklayacaklarını belirtti.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK, NE KADAR OLACAK?

Ekim ayının ilk kabine toplantısının bugün saat 15:30'da başlaması bekleniyor. Toplantı sonrasında yapılacak açıklamayla birlikte emekli maaşı zammı ile memur maaşı zamları netlik kazanacak.

Erdoğan açıklamasında, 'Şu anda bakanlığımız çalışmasını yapıyor, ilk Kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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SSK, Bağ-Kur emeklisinin alacağı 3 aylık enflasyon oranı Eylül ayı enflasyon rakamların açıklanmasının ardından netleşti. Temmuz ayında 9,49, Ağustos ayında 9,09 olan aylık enflasyon Eylül ayı için 4,75 olarak gerçekleşti. Bu tabloya göre emeklinin alacağı üç aylık enflasyon oranı şimdiden 25,11 olarak hesaplandı. Emekliye ara zam olup olmayacağı bugünkü kabine toplantısının sonunda belli olacak.

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