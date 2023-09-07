EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA haberleri: Emekli maaşına ek zam yapılacak mı, ne zaman? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz emekliye ek zam ve memur maaşı zammı konusuna değindi. Yılmaz, açıklamasında "Meclisimiz açıldığında yine belli konularda hazırlıklarımızı tamamlayıp adımlar attığımızı hep birlikte sizler de göreceksiniz. Biz de bu yönde hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. Birçok kişi internette "2023 emekliye zam ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte emekliye ek zam konusu ile ilgili detaylar...

EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM YAPILACAK MI?

OVP'nin gerçekçi olduğuna yönelik değerlendirmeler aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en önemli unsurun bunun uygulanması olduğunu ifade etti. OVP'de sapma olup olmayacağına da değinen Yılmaz, mevcut verilerle en gerçekçi tahminleri yaptıklarına inandıklarını belirtti.

Memur ve emekli maaşlarına konusunda da açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerini ifade etti.

Yılmaz, bu konuda çalışmaları yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini aktardı.

EK ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Emeklilere ek zam ile ilgili çalışmaların Ekim ayında TBMM'nin tatilinin bitmesinin ardından başlaması bekleniyor.

TBMM'deki çalışmalar başlayınca haberimizde yer vereceğiz.

CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİ ZAMMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine toplantısından sonra ekonomik zorlukları göz ardı etmedikleri, dillendirilen serzenişleri de çok yakından takip ettiklerine ilişkin yaptığı açıklama hatırlatılarak, "Bu serzenişler başlığı altında size hangi kanallardan ne tür serzenişler geliyor? Özellikle Ocak 2024 itibarıyla bilhassa dar ve sabit gelirlilere ne tür mesajınız olacak?" sorusuna karşılık, şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın yetkili sendikalarla sürdürdüğünü, bu ay sonuna kadar da devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, "Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, resmi programının izin verdiği ölçüde şehirlerde ev ziyaretleri gerçekleştirdiğini anlattı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ZAM AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeyle ilgili çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Işıkhan, emekli maaşlarında iyileştirme talepleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."

