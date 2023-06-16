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SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2023: Kurban Bayramı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

16.06.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı emekli maaşları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Emekli maaşı ödeme günleri ve Kurban bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre; maaş ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatacak. Bilindiği üzere, 1,5 milyonun üzerinde maaşı bağlanan EYT'li ile birlikte emekli sayısı ülkemizde 16 milyon civarına ulaştı. Peki, emekli maaşı ne zaman yatacak?

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 2023: Kurban Bayramı emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşı ödeme günleri yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; mekli maaşı ve bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda önce hesaplarda olacak. Emekli maaşları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri için birçok kişi internettearaştırma yapıyor. İşte emekli maaşlarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı tarih...

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EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesi yapılacak.

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KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yapılan açıklamaya göre; emekli maaşı ve ikramiyeleri 17-23 Haziran'da hesaplara yatacak.

14.4 milyon emekliye 25.7 milyar lira emekli ikramiyesi ödenecek.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

  1. kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilmişti.

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Ağustos ayına kadar kabine toplantılarının ana gündemi ekonomi politikaları ve maaş düzenlemeleri olacak.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi konusu da ele alınacak.

Kurban Bayramı tatili uzatılıyor mu?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." ifadelerine yer verdi.

Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak.

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