FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli maaşları yattı mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesinde ödenecek mi?

Emekli maaşları yattı mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesinde ödenecek mi?

11.05.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkramiye olarak verilen 1100 TL Ramazan Bayramı ödemesinin hesaplara yatmasının sonrasında, milyonlarca emekli emekli maaşlarını beklemeye koyuldu. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na mensup olan yaklaşık 13 milyon emekliye yapılacak olan ödemeler için emekli maaşları yattı mı sorusu merak ediliyor. Peki emekli maaşları yattı mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesinde ödenecek mi? İşte yanıtı...

Emekli maaşları yattı mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesinde ödenecek mi?

1100 TL ikramiyenin hesaplara yatmasının ardından, emekliler emekli maaşlarını beklemeye başladı. Yaklaşık 13 milyon emekliye yapılacak olan ödemeler için emekli maaşları yattı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıp sorgulanıyor. Peki emekli maaşları yattı mı?

EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI? EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli maaşlarının bayram öncesi yatıp yatmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil fakat maaşların bayramdan önce hesaplara yatması bekleniyor.

Daha önce yapılan açıklama kapsamında tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiye ödemeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri hakkında şu ifadeler kullanılmıştı:

– Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

– Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

– TC Kimlik numarası ya da diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

– Güzergah ve zaman kuralına uygun şekilde davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve ATM'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları oldukça büyük önem taşınmaktadır.

Maaş, aylık, ücret ya da ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi için bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde de esnemeye gidilebilecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yoluBağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınladıTCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayınladı
E-Devlet üzerinden yapılan SGK 4A işlemleri nelerdir? E-Devlet üzerinden yapılan SGK 4A işlemleri nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Gülsüm'ün katilinden 'pes' dedirten istek: Beni serbest bırakın

Ford Otosan üretime ara veriyor!

Ford Otosan üretime ara veriyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

ABD'de gördü kapış kapış gidiyor!

Kamu işçisine ikramiye ödemesi bugün yapılıyor!

Kamu işçisine ikramiye ödemesi bugün yapılıyor!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Elon Musk'tan Dogecoin'in piyasa hacmini etkileyecek soru!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.