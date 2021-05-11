Emekli maaşları yattı mı? Emekli maaşları ne zaman yatacak, bayram öncesinde ödenecek mi?

1100 TL ikramiyenin hesaplara yatmasının ardından, emekliler emekli maaşlarını beklemeye başladı. Yaklaşık 13 milyon emekliye yapılacak olan ödemeler için emekli maaşları yattı mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıp sorgulanıyor. Peki emekli maaşları yattı mı?

EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI? EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli maaşlarının bayram öncesi yatıp yatmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil fakat maaşların bayramdan önce hesaplara yatması bekleniyor.

Daha önce yapılan açıklama kapsamında tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiye ödemeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri hakkında şu ifadeler kullanılmıştı:

– Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

– Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

– TC Kimlik numarası ya da diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

– Güzergah ve zaman kuralına uygun şekilde davranılmak, kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve ATM'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacaktır.