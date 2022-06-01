Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi! Hem enflasyon hem bayram ikramiyesi…

Mayıs ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Böylece milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranı büyük ölçüde netleşecek. Yıllık enflasyonun yüzde 70’i geçeceği görüşü piyasada hâkim. Bu kapsamda SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranının yüzde 40’ın üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Buna göre en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 TL'den 9 bin 33 TL'ye, ek zamlı olursa 9 bin 193 TL'ye, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 TL'den 6 bin 26 TL'ye, ek zamlı olursa 6 bin 133 TL'ye, esnafta 2 bin 948 TL'den 4 bin 156 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3 bin 292 TL'den 4 bin 641 TL'ye çıkacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM YAPILACAK MI?

Öte yandan temmuz ayında emekliler için ikinci bir ek gelire daha kapı aralanacak. 4 senedir yatırılan emekli ikramiyeleri, zor süreçten geçen vatandaşlar için bir umut olmuştu. Kurban Bayramı ise bu sene 9 Temmuz tarihine denk geliyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri emekliler tarafından heyecanla beklenirken, zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Henüz ikramiyelere zam yapılacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ikramiyelerde asgari ücrete ocak ayında yapılan yüzde 52’lik artış göz önüne alınırsa emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilme ihtimali bulunuyor.

4 YILDA 100 LİRA ZAM

İkramiyeler Ramazan Bayramı’nda “Bütçe disiplinini bozacağı, hiper enflasyon yaratacağı” gerekçesiyle emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış yapılmamış, yine 1100 lira olarak yatmıştı. 2018’de bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesine üç yıl boyunca zam yapılmadı. 2021 yılında ise sadece 100 liralık artış oldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise emekli ikramiyelerinin iki bayramdaki toplam maliyetinin 25 milyar TL olduğunu ifade etmişti.



