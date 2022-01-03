FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli, memur, engelli, evde bakım, 65 yaş aylığı zamları belli oldu! Hesaplara ne zaman yatacak?

Emekli, memur, engelli, evde bakım, 65 yaş aylığı zamları belli oldu! Hesaplara ne zaman yatacak?

03.01.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamlarının belli olması ile birlikte memur ve emekli maaşları netlik kazandı. Bu artışla birlikte pek çok kişinin maaş ve destek ödemesinde de yükselme yaşanacak. Peki, evde bakım maaşı, engelli, ve 65 yaş aylığı zamları ne kadar oldu? Zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatacak. İşte yüz binlerce kişinin merak ettiği son dakika haberinin detayları...

Emekli, memur, engelli, evde bakım, 65 yaş aylığı zamları belli oldu! Hesaplara ne zaman yatacak?

Aralık ayından enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Aralık 2021 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara gelecek zamların detayları ortaya çıktı. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22,48 oldu. Ayrıca yaşlılara, hastalara ve engellilerin bakımına yönelik verilen özel yardım ödeneği, evde bakım maaşı detayları da netlik kazandı.

Bu bağlamda özellikle son dakikalarda evde bakım maaşı arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, evde bakım maaşı 2022 zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak evde bakım aylığı kaç TL oldu? İşte detaylar...

Son dakika: 2022 memur maaşları belli oldu! Hemşire, bekçi, polis ve öğretmen maaşları ne kadar oldu?Son dakika: 2022 memur maaşları belli oldu! Hemşire, bekçi, polis ve öğretmen maaşları ne kadar oldu?

2022 EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

1

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI:
4 bin 176 lira 11 kuruş

SSK 2000 ÖNCESİ:
3 bin 292 lira 90 kuruş

SSK 2000 SONRASI:
2 bin 041 lira

Kredi Hesaplama

5

BAĞ-KUR ESNAF:
2 bin 948 lira

TARIM EMEKLİSİ:
2 bin 343 lira 35 kuruş

65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

2

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım desteklerinde de artış yaşanacak. Buna göre 828,21 lira olan 65 yaş aylığı 1,055,80 lira olacak. Yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engelli raporu bulunanların aylıkları 661,13 liradan 842,81 liraya yükselecek. Yüzde 70 ve üstünün ise 991,69 liradan 1.264,20 liraya çıkacak. Evde bakım desteği de 494,07 liralık artışla 2.292,02 olacak.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Söz konusu zamlı maaşlar devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin cebine 15 Ocak’ta girecek. SSK emeklilerinin zamlı maaşları 17-26 Ocak, BAĞ-KUR emeklilerinin ise 25-28 Ocak’ta hesaplarına yatacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yüzde 40 indirim yaptı! Vatandaş akın etti Yüzde 40 indirim yaptı! Vatandaş akın etti
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

Sabah işine giderken katil oldu! Polisi arayıp teslim oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldi

Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 25 zam geldi

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.