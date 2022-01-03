Emekli, memur, engelli, evde bakım, 65 yaş aylığı zamları belli oldu! Hesaplara ne zaman yatacak?

Aralık ayından enflasyon yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Aralık 2021 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara gelecek zamların detayları ortaya çıktı. Buna göre; SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin zammı yüzde 25,48, memur ve memur emeklisine yapılacak zam da 5+22,48 oldu. Ayrıca yaşlılara, hastalara ve engellilerin bakımına yönelik verilen özel yardım ödeneği, evde bakım maaşı detayları da netlik kazandı.

Bu bağlamda özellikle son dakikalarda evde bakım maaşı arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, evde bakım maaşı 2022 zammı ne kadar oldu? 2022 Ocak evde bakım aylığı kaç TL oldu? İşte detaylar...

2022 EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI:

4 bin 176 lira 11 kuruş

SSK 2000 ÖNCESİ:

3 bin 292 lira 90 kuruş

SSK 2000 SONRASI:

2 bin 041 lira

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BAĞ-KUR ESNAF:

2 bin 948 lira

TARIM EMEKLİSİ:

2 bin 343 lira 35 kuruş

65 YAŞ VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 65 yaş, engelli aylığı ve evde bakım desteklerinde de artış yaşanacak. Buna göre 828,21 lira olan 65 yaş aylığı 1,055,80 lira olacak. Yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engelli raporu bulunanların aylıkları 661,13 liradan 842,81 liraya yükselecek. Yüzde 70 ve üstünün ise 991,69 liradan 1.264,20 liraya çıkacak. Evde bakım desteği de 494,07 liralık artışla 2.292,02 olacak.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Söz konusu zamlı maaşlar devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerinin cebine 15 Ocak’ta girecek. SSK emeklilerinin zamlı maaşları 17-26 Ocak, BAĞ-KUR emeklilerinin ise 25-28 Ocak’ta hesaplarına yatacak.



