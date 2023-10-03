FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EMEKLİ MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI 2023: Ocak ayında emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? TÜİK enflasyon oranı belli oldu!

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI 2023: Ocak ayında emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? TÜİK enflasyon oranı belli oldu!

03.10.2023 10:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli memur maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan 2023 Eylül ayı enflasyon oranı için beklenen açıklama TÜİK tarafından bugün yapıldı. Tüketici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 4,75 oldu. Yapılan açıklamaya göre yıllık enflasyon ise yüzde 61,53 oldu. Peki, emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? Emekli memur maaşı enflasyon farkı ne oldu?

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI 2023: Ocak ayında emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? TÜİK enflasyon oranı belli oldu!

Emekli memur maaşı zammı ile ilgili son dakika açıklaması TÜİK tarafından yapıldı.Enflasyon verilerinin yayımlanması sonrası emekli memur maaşı zammı ile ocak ayında ne kadar artış yaşanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte emekli memur maaşı zammı ile ilgili detaylar...

p8

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Eylül ayı enflasyon rakamları bugün (3 Ekim 2023 Salı) açıklandı.

Tüketici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 4,75 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,53 oldu. Beklentiler aylık enflasyonun yüzde 5 olacağı yönündeydi.

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Ağustos enflasyonunun yüzde 9,09 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Emekli ve memur maaşı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda ilk üç veri açıklanırken geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak TÜFE verileri kaldı. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon yüzde 25,09 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıtılıyor. Memur ve memur emeklisi için iki aylık enflasyon farkı da yüzde 19,09 oldu. Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte üç aylık maaş artış oranı yüzde 34,09 oranına ulaştı.

TÜRK LİRASI (345)

REFAH PAYI ARTIŞI DA DAHİL EDİLECEK

Hemen her zam döneminde olduğu gibi enflasyon rakamlarının üzerine bir de refah payı artışı yansıtılacak. Memur maaşlarına ilişkin en dikkat çeken açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelmişti. Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır” ifadelerini kullanarak en düşük memur maaşı için rakamı böyle açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konut sahipleri ve kiracılar dikkat!Konut sahipleri ve kiracılar dikkat!
Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 3 aylık zam oranı netleştiMemur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 3 aylık zam oranı netleşti
Son dakika: Eylül ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandıSon dakika: Eylül ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon oranı emekli zammı tüik

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Kafası ağırlık makinesinin arasına sıkıştı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.