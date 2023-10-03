EMEKLİ MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI 2023: Ocak ayında emekli memur maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? TÜİK enflasyon oranı belli oldu!

Emekli memur maaşı zammı ile ilgili son dakika açıklaması TÜİK tarafından yapıldı.Enflasyon verilerinin yayımlanması sonrası emekli memur maaşı zammı ile ocak ayında ne kadar artış yaşanacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. İşte emekli memur maaşı zammı ile ilgili detaylar...

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Eylül ayı enflasyon rakamları bugün (3 Ekim 2023 Salı) açıklandı.

Tüketici fiyatları eylül ayında aylık yüzde 4,75 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,53 oldu. Beklentiler aylık enflasyonun yüzde 5 olacağı yönündeydi.

EMEKLİ MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti. Ağustos enflasyonunun yüzde 9,09 olarak gerçekleşmesinden dolayı memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor. Bunun için geriye kalan Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Emekli ve memur maaşı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda ilk üç veri açıklanırken geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak TÜFE verileri kaldı. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon yüzde 25,09 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıtılıyor. Memur ve memur emeklisi için iki aylık enflasyon farkı da yüzde 19,09 oldu. Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte üç aylık maaş artış oranı yüzde 34,09 oranına ulaştı.

REFAH PAYI ARTIŞI DA DAHİL EDİLECEK

Hemen her zam döneminde olduğu gibi enflasyon rakamlarının üzerine bir de refah payı artışı yansıtılacak. Memur maaşlarına ilişkin en dikkat çeken açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelmişti. Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır” ifadelerini kullanarak en düşük memur maaşı için rakamı böyle açıklamıştı.

