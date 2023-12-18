Emekli olacak, işten ayrılacak herkesi ilgilendiriyor: Asgari ücret ve memur zammı ile 50 bin liralık artış! Kıdem tazminatı için ‘sabırlı olun’ uyarısı

Asgari ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı geride kalırken, gözler 3. Toplantıya çevrildi. Asgari ücret 3. toplantısı bu hafta içinde Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirleyeceği bir günde yeniden gerçekleştirilecek. Bu yıl tek zam yapılması planlanan asgari ücrete zam bir çok ödeme ve gelir kalemlerinde de değişimi beraberinde getirecek. Bunlardan biri de kıdem tazminatı taban ücreti.

KIDEM TAZMİNATI 2024 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı biterken hem yeni emekli olmayı planlayanlar hem de işten ayrılmak isteyenler için kıdem tazminatı hesabı değişiyor. Şu anda taban ücret net asgari ücret rakamı yani 11.402 lira üzerinden hesaplanıyor. Ancak olası bir yüzde 50’lik asgari ücret zammı ile bu rakamın 17.103 liraya yükselmesi bekleniyor.

Kıdem tazminatı tavan ücreti ise memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Burada asgari ücret üzerinde maaş alanlar için en kritik tarih 3 Ocak 2024 olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak 2024 Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Böylelikle memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi netleşecek. 5 aylık memur zammı şu an için yüzde 45 olarak cepte bu oranın da yüzde 50 seviyesine dayanması bekleniyor. Böylece 23.489 lira olan kıdem tazminatı tavanı 35.233 lira alacak.

“YÜZDE 50’LİK FARK SÖZ KONUSU”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Kaya, “Aralık ayının sonuna yaklaştık. Bugün işten ayrıldığınızda alacağınız kıdem tazminatı ile 15 gün sonra ayrıldığınızda alacağınız kıdem tazminat arasında yaklaşık yüzde 50 seviyesinde fark söz konusu olacak” ifadelerini kullandı.

KIDEM TAZMİNATI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Uzman isim kıdem tazminatını belirleyen iki unsur olduğunu kaydetti. Bunlardan birinin asgari ücret birinin de memur zammı olduğuna vurgu yapan Özgür Kaya, “Kıdem tazminatının bir tabanı, bir de tavanı var. Kıdem tazminatı tabanı asgari ücrete göre belirleniyor. 2023 asgari ücret rakamı 11.402 TL. Kıdem tazminatı hesaplamasında bunun altında bir rakam hesaplaması söz konusu değil. Kıdem tazminatı tavan rakamını ise memur maaş katsayısı belirliyor. Dolayısıyla 2024 kıdem tazminatı taban ve tavanı 1 Ocak 2024 tarihinde işten ayrıldığınız takdirde buna göre değişecek” ifadelerini kullandı.

50 BİN TL’DEN FAZLA ARTACAK

“Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi halinde kıdem tazminatı tabanı 11.402 liradan 16.532 liraya yükselecek” diyen Özgür Kaya, “Yüzde 48 zam gelirse kıdem tazminatı 16.874 lira olacak. Bir kişi yıl çalıştığında şu an 110 bin TL civarında bir kıdem tazminatı alırken 1 Ocak’tan itibaren 160 bin liraya çıkacak. Yüzde 50’lik bir artış söz konusu olduğunda ise kıdem tazminatı tabanı 17.103 lira seviyesine oturmuş olacak. Bugünlerde işten ayrılmayı düşünen ya da ayrılacak olanlara biraz daha sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.







