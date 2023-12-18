FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli olacak, işten ayrılacak herkesi ilgilendiriyor: Asgari ücret ve memur zammı ile 50 bin liralık artış! Kıdem tazminatı için ‘sabırlı olun’ uyarısı

Emekli olacak, işten ayrılacak herkesi ilgilendiriyor: Asgari ücret ve memur zammı ile 50 bin liralık artış! Kıdem tazminatı için ‘sabırlı olun’ uyarısı

18.12.2023 16:04 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıdem tazminartı taban ve tavan ücretleri yeni yıl ile değişiyor. Asgari ücret ve memur maaşı zammı ile yüzde 50 artaması beklenen ücretlerin ardından kıdem tazminatı 2024 rakamları da netleşecek. Taban ücretin 50 bin lira seviyelerinde artması beklenirken, tavan ücret için 3 Ocak tarihinde belli olacak enflasyon rakamları bekleniyor.

Emekli olacak, işten ayrılacak herkesi ilgilendiriyor: Asgari ücret ve memur zammı ile 50 bin liralık artış! Kıdem tazminatı için ‘sabırlı olun’ uyarısı

Asgari ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı geride kalırken, gözler 3. Toplantıya çevrildi. Asgari ücret 3. toplantısı bu hafta içinde Çalışme ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın belirleyeceği bir günde yeniden gerçekleştirilecek. Bu yıl tek zam yapılması planlanan asgari ücrete zam bir çok ödeme ve gelir kalemlerinde de değişimi beraberinde getirecek. Bunlardan biri de kıdem tazminatı taban ücreti.

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu... Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

KIDEM TAZMİNATI 2024 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı biterken hem yeni emekli olmayı planlayanlar hem de işten ayrılmak isteyenler için kıdem tazminatı hesabı değişiyor. Şu anda taban ücret net asgari ücret rakamı yani 11.402 lira üzerinden hesaplanıyor. Ancak olası bir yüzde 50’lik asgari ücret zammı ile bu rakamın 17.103 liraya yükselmesi bekleniyor.

Kıdem tazminatı tavan ücreti ise memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Burada asgari ücret üzerinde maaş alanlar için en kritik tarih 3 Ocak 2024 olarak öne çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak 2024 Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Böylelikle memur maaş zammı için 6 aylık enflasyon verisi netleşecek. 5 aylık memur zammı şu an için yüzde 45 olarak cepte bu oranın da yüzde 50 seviyesine dayanması bekleniyor. Böylece 23.489 lira olan kıdem tazminatı tavanı 35.233 lira alacak.

iStock-1499715870

“YÜZDE 50’LİK FARK SÖZ KONUSU”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Özgür Kaya, “Aralık ayının sonuna yaklaştık. Bugün işten ayrıldığınızda alacağınız kıdem tazminatı ile 15 gün sonra ayrıldığınızda alacağınız kıdem tazminat arasında yaklaşık yüzde 50 seviyesinde fark söz konusu olacak” ifadelerini kullandı.

KIDEM TAZMİNATI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Uzman isim kıdem tazminatını belirleyen iki unsur olduğunu kaydetti. Bunlardan birinin asgari ücret birinin de memur zammı olduğuna vurgu yapan Özgür Kaya, “Kıdem tazminatının bir tabanı, bir de tavanı var. Kıdem tazminatı tabanı asgari ücrete göre belirleniyor. 2023 asgari ücret rakamı 11.402 TL. Kıdem tazminatı hesaplamasında bunun altında bir rakam hesaplaması söz konusu değil. Kıdem tazminatı tavan rakamını ise memur maaş katsayısı belirliyor. Dolayısıyla 2024 kıdem tazminatı taban ve tavanı 1 Ocak 2024 tarihinde işten ayrıldığınız takdirde buna göre değişecek” ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI (296)

50 BİN TL’DEN FAZLA ARTACAK

“Asgari ücrete yüzde 45 zam gelmesi halinde kıdem tazminatı tabanı 11.402 liradan 16.532 liraya yükselecek” diyen Özgür Kaya, “Yüzde 48 zam gelirse kıdem tazminatı 16.874 lira olacak. Bir kişi yıl çalıştığında şu an 110 bin TL civarında bir kıdem tazminatı alırken 1 Ocak’tan itibaren 160 bin liraya çıkacak. Yüzde 50’lik bir artış söz konusu olduğunda ise kıdem tazminatı tabanı 17.103 lira seviyesine oturmuş olacak. Bugünlerde işten ayrılmayı düşünen ya da ayrılacak olanlara biraz daha sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu!
Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...
2024 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?2024 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?
Anahtar Kelimeler:
kıdem tazminatı
En Çok Okunan Haberler
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaş tablosu!

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Asgari ücret ne kadar olacak? Nefesler tutuldu...

Kurada Galatasaray çıkınca bu tepkiyi verdi!

Kurada Galatasaray çıkınca bu tepkiyi verdi!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

ÖTV muhasebesi sigara fiyatlarını değiştiriyor

ÖTV muhasebesi sigara fiyatlarını değiştiriyor

2024 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

2024 asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanır?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Cani anne açlıktan öldürdüğü oğlunun görüntüsüne dayanamadı

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.