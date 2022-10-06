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Emekli olmayı bekleyenler dikkat! Prim günleri iptal edilenleri ilgilendiriyor! Emsal karar...

06.10.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile ilgili haberler gündemden düşmezken. Binlerce kişi için emeklilik yolu açıldı. Prim günleri iptal edilip, emekli olamayan çiftçiler için flaş gelişme yaşandı. Emsal karar sayesinde çiftçiler iptal edilen prim günlerini geri alabilecek.

Emekli olmayı bekleyenler dikkat! Prim günleri iptal edilenleri ilgilendiriyor! Emsal karar...

Binlerce çiftçiyi ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı.Tarım Bağ-Kur günleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iptal edilen çiftçiler için harekete geçildi. İptal edilen günlerin geçerli sayılması için açılan davada verilen emsal kararla vatandaşlar prim günlerini geri alabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat İlknur Peker, “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan hatalı bir işlemden dolayı çiftçilerimizin Bağ-Kur prim günleri iptal olmuştu. Biz de Bursa Yenişehir’de yaşayan bir çiftçimiz adına açtığımız davayı kazandık.

EMSAL KARAR OLDU

Mahkeme, vatandaşın iptal edilen günlerinin geçerli sayılması yönünde bir karar verdi. Bu aldığımız karar, emsal bir karar olmuş oldu. Bundan sonraki süreçte prim günleri iptal olan vatandaşlar dava açtıkları takdirde prim günleri sayılacak ve emekli olma günleri dolduysa emekli olabilecekler. Bu durumda olan vatandaşlarımızın dava açması gerekiyor. Bu aldığımız karar, emsal bir karar olmakla beraber otomatik olarak tüm vatandaşlarımız açısından geçerli değil. Herkesin kendi davasını açıp kararını alması gerekiyor” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
emeklilik ssk prim günü
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