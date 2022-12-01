Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? EYT ile birlikte herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu! İşte cevabı…

‘Emekli maaşım ne kadar olacak?’ diye merak edenler öğrenmek için uzun kuyruklar yerine artık internete giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’nun, emekli maaşını merak edenler için yeni bir emekli maaşı hesaplama sistemi hayata geçirmişti. EYT’nin gündeme gelmesi ile birlikte emekli maaşı hesaplama robotuna ilgi artı. Peki o robot nasıl kullanılıyor?

İnternete ‘emekli maaşım ne kadar olacak?’ diye yazdığınızda karşınıza sizi SGK’ya yönlendiren bir link çıkıyor. Açılan sayfaya TC kimlik numarası, SGK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı il ve doğum tarihi bilgilerinizi girmeniz yeterli oluyor.

Tüm bilgilerinizi eksiksiz girdikten sonra karşınıza kişisel bilgilerinize ait bir ekran çıkıyor. Orada ‘hesapla’ butonuna tıkladığınızda emekli olduğunuzda alacağınız maaşı görebiliyorsunuz.

Emekliliği yaklaşan da emekliliğine kısa süre kalan da ne kadar emekli maaşı alacağını bu sistem sayesinde görebiliyor. Bilgilerini girdiğimiz kişi primini tamamlamış ama emekli olabilmek için yaşı bekliyor. Eğer bugün emekli olabilseydi SGK’nın hesaplamasına göre 10 bin 635 lira alacaktı.

Emekli maaşı; çalışma günü, prim gün sayısı ve miktarı gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. SGK’da kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı gösteriyor.

