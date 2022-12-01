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Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? EYT ile birlikte herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu! İşte cevabı…

01.12.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT kapsamında olan herkesin sorduğu soru; 'emekli olursam ne kadar maaş alırım?' oldu. EYT’nin gündeme gelmesi ile en çok merak edilen bu sorunun yanıtı SGK’nın emekli maaşı hesaplama sayfasından öğrenilebiliyor. Peki o sayfa nasıl kullanılıyor? İşte ‘emekli olursam ne kadar maaş alırım?’ sorusunun cevabını bulmanın yöntemi ile ilgili detaylar…

Emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım? EYT ile birlikte herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu! İşte cevabı…

‘Emekli maaşım ne kadar olacak?’ diye merak edenler öğrenmek için uzun kuyruklar yerine artık internete giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)’nun, emekli maaşını merak edenler için yeni bir emekli maaşı hesaplama sistemi hayata geçirmişti. EYT’nin gündeme gelmesi ile birlikte emekli maaşı hesaplama robotuna ilgi artı. Peki o robot nasıl kullanılıyor?

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İnternete ‘emekli maaşım ne kadar olacak?’ diye yazdığınızda karşınıza sizi SGK’ya yönlendiren bir link çıkıyor. Açılan sayfaya TC kimlik numarası, SGK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı il ve doğum tarihi bilgilerinizi girmeniz yeterli oluyor.

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Tüm bilgilerinizi eksiksiz girdikten sonra karşınıza kişisel bilgilerinize ait bir ekran çıkıyor. Orada ‘hesapla’ butonuna tıkladığınızda emekli olduğunuzda alacağınız maaşı görebiliyorsunuz.

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Emekliliği yaklaşan da emekliliğine kısa süre kalan da ne kadar emekli maaşı alacağını bu sistem sayesinde görebiliyor. Bilgilerini girdiğimiz kişi primini tamamlamış ama emekli olabilmek için yaşı bekliyor. Eğer bugün emekli olabilseydi SGK’nın hesaplamasına göre 10 bin 635 lira alacaktı.

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Emekli maaşı; çalışma günü, prim gün sayısı ve miktarı gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. SGK’da kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı gösteriyor.

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