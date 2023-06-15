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Emekli promosyon ödemelerine 'Temmuz ara zammı' düzenlemesi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

15.06.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar, asgari ücret Temmuz zammı öncesi emekli promosyon ödemelerinde güncelleme yapmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre; emekli maaşı ödemeleri ve ikramiyeler Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yapılacak. Öte yandan birçok EYT'li vatandaşın da emeklilik işlemleri sürüyor. Temmuz zammı öncesi "En yüksek emekli promosyonu ne kadar?" sorusu yeniden gündeme geldi. İşte, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

Emekli promosyon ödemelerine 'Temmuz ara zammı' düzenlemesi! İşte en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...

Emekli promosyon ödemeleri bankalar tarafından yenileniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranının yanı sıra refah payının da etki edeceği Temmuz zammı öncesi birçok özel banka, emekli promosyonları için kesenin ağzını açtı. Emekli promosyonu kampanyaları aydan aya güncelleniyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

ZAM SONRASI EMEKLİ PROMOSYONLARININ YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Emekli promosyon ödemelerinde çok sayıda banka fiyatlarda güncellemeye gitti.

Bazı bankalar promosyon tutarını 10 bin TL yaptı. Hem Temmuz'da yapılacak zam açıklaması yaklaşırken hem de sonrasında emekli promosyon tutarlarında artış bekleniyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Emekli promosyonu ile ilgili bugün geldiğimiz noktada 10 TL'ye çıkan rakamlar bulunuyor. İşte bankalar ve yeni emekli promosyon tutarları...

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARI

SGK emekli maaşını Akbank'tan alan vatandaşlara 7.000 TL'ye varan banka promosyonuna ek 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL ödeme gerçekleştiriliyor.

Konuya ilişkin bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

"SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Haziran – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 7.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, aktif Akbank bireysel kredi kartı olmayanlar veya ilk kez Axess veya Wings başvurusu yaparak onaylanan kartını teslim alanlar, 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 2.500 TL harcama sözüne 3.000 TL chip-para ile toplamda 10.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir."

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İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMELERİ

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Emekli promosyonu hangi banka ne kadar veriyor?

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMELERİNDE GÜNCEL RAKAMLAR

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL'ye varan ödeme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL ödül fırsatı var"

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DENİZBANK'TAN EMEKLİ PROMOSYONU KAMPANYASI

Denizbank, SGK emekli maaşını ilk defa aktaracak olan ve 3 sene boyunca maaşını alma sözü veren Emeklilikte Yaşa Takılan vatandalara, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunduklarını açıkladı.

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TÜRKİYE FİNANS'TAN 10 BİN TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON

30 Haziran'a kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan hak sahipleri, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanacak.

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YAPI KREDİ'DEN 'EMEKLİ PROMOSYONU' AÇIKLAMASI

Yapı Kredi bankası emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada şu şekilde:

"6 Nisan 2023 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir. Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 250 TL ek nakit ödül ödenir."

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