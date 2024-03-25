Emekli promosyonu başvuruları başladı, ödeme tarihi netleşti! '22 bin TL' iddiası sonrası gözler özel bankalarda... En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

Emekli promosyon ödemeleri için beklenen gün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarından emekli maaşı alanlara verilen banka promosyonlarının 8-12 bin TL aralığına çıktığını duyurmuş, uzmanlar özel bankalar için '22 bin TL'yi aşabilir' tahmininde bulunmuştu. Emeklilerin promosyon ödemeleri için başvurular bugün başlarken, gözler bir yandan da bankaların vereceği promosyon ödemesi tutarlarında Peki, emekli promosyonu başvuruları nasıl yapılıyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, promosyon ödemeleri ne zaman? Promosyon anlaşması olan emekli yeniden ödeme alabilir mi? İşte tüm detaylar...





