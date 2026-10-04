Emekli ve memur için tek tek açıkladı: En düşük emekli maaşında rakam verdi

Emekli ve memur Ocak 2027'de ne kadar maaş zammı alacağını araştırırken gözler enflasyon verilerine ve enflasyon beklentilerine çevrildi. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketine göre; eylül ayı enflasyon beklentisi 2,12 oldu. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise 29,61 oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler ise enflasyonun eylülde yüzde 2,18 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan eylül ayı enflasyonu TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü (yarın) açıklanacak. Peki, emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isimden önemli değerlendirmeler geldi.

ENFLASYON NE KADAR OLACAK?

Habertürk canlı yayınında konuşan SGK Uzmanı Murat Bal, 2 civarı bir enflasyon beklentisi olduğunu belirtip "Genelde yıl sonuna yakın enflasyon oranları biraz düşük çıkabiliyor. Biraz daha orada yazın etkisi de söz konusu. Yani ben de yüzde 2 - 2.2 civarında bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Yıl sonu enflasyonla ilgili ise Bal "Hedef biraz yükseldi. Yani beklenti anketi 29.61'e kadar çıktı, Merkez Bankası katılımcılarının yaptığı beklenti anketi. 30'a da yaklaşabilir. Yani 30 civarında olacak gibi gözüküyor. Yani 29'un biraz üstünde, 30'un altında 29,5'lar, 30 civarında bir enflasyon gerçekleşecek gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

OCAKTA EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Emeklinin ocak ayında alacağı maaş zammı ile ilgili de konuşan Bal, "Aslında enflasyonun

ne olacağıyla orantılı biliyorsunuz. Yüzde 28 ile 30 arasında bir bant şu anda söz konusu. Yüzde 28 olursa yüzde 8.70 ile 11'e kadar çıkan SSK Bağ-Kur emeklilerinde bir enflasyon farkı olacak. Bu zamma yansıyacak direkt olarak" dedi.

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memurların maaş zammı ile alakalı olarak ise Bal, "Memurlarımızdaki hesaplama yöntemi biraz farklı. Toplu iş sözleşmesinden gelen fark var. Orada kesin alacakları yüzde 5 var. Tabii yüzde 7'nin üzerinde eğer 2. 6 ay enflasyonu çıkarsa da o farkı alacaklar. Orada da beklenti, orada da yüzde 6,5 - 7 civarında bir fark oluşacak gibi gözüküyor. Ama tabii bu şu anda gözüken. Olur olmaz bir savaş çıkıyor etrafımızda. Akaryakıt fiyatları artıyor. Pek çok etken aslında bu seneki enflasyon bu rakamlar olmayacaktı. Yani gerçekten biz de yüzde 25'in altında bir enflasyonu bekliyorduk ama işte ülkemizin etrafında gelişen o savaşlar... Bütün kalemleri birebir etkileyen en önemli konu akaryakıt fiyatları. Tabii bu da gerçekten enflasyon üzerinde yoğun bir baskı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Diğer yandan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de en düşük emekli maaşı. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağıyla ilgili de Bal, "Burada yine aynı senaryodan gelirsek... Öncelikle en düşük emekli maaşı devam edecek mi etmeyecek mi? Asıl mevzu bu. Yani etmeme durumu olabilir. (Etmezse) O zaman herkes kök maaşına döner. Yani en düşük emekli maaşı alan herkes kök maaşına döner. Bu sefer 2026 sonunda zam alamayan emeklilerimiz bile olabilir. Maaşı düşen emeklilerimiz bile olabilir. Eğer bu devam etmezse. Tabii ki burada bir kanun çıkması gerekiyor. Öncelikli olarak en düşük emekli maaşının devam edebilmesi için bir kanun çıkması gerekiyor. Eğer bu kanun çıkarsa yani devam edeceğini öngörerek konuşuyorum; o zaman 25 bin 600 - 26 bin seviyesinde bir rakam oluşacak gibi gözüküyor şu anda, en düşük emekli maaşı için rakamlar bu gözüküyor" şeklide konuştu.

EMEKLİYE İYİLEŞTİRME YA DA REFAH PAYI OLUR MU?

Emeklilerin iyileştirme zammı, refah payı gibi beklentilerini de işaret eden Bal, "Ben bu dönem beklemiyorum. Yani 2026 sonunda bunu beklemiyorum. Ama 2027'den itibaren biraz da seçim sathı mahalline girildikten itibaren de ben emeklilerimizde biraz daha iyileştirme olacağını düşünüyorum ama bu dönemde biraz zor gibi gözüküyor" dedi.